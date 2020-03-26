Количество зараженных коронавирусом россиян за сутки увеличилось до 840 человек

Краснодарский край, Вся Россия

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В России за сутки количество зараженных коронавирусной инфекцией увеличилось на 182 человека

Оперативный штаб 26 марта опубликовал новые данные по ситуации с коронавирусом в России. Общее число заболевших в стране увеличилось с 658 до 840 человек (+182 случая за сутки).

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По данным оперштаба, новые случаи были зарегистрированы в 18 регионах России. В Краснодарском крае новых заболевших нет, на данный момент известно о девяти случаях.

Также в России зафиксировали 38 случаев выздоровления и два летальных исхода от коронавиурса, написал RT.

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Коронавирус — возбудитель ОРВИ, который вызывает интоксикацию организма и проблемы с дыхательной и пищеварительной системами. О вирусе стало известно в декабре 2019 года, когда в китайском городе Ухань произошла вспышка пневмонии. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса в мире.

На Кубани работают горячие линии по вопросам, связанным с коронавирусом:
8 (918) 677-49-89 (краевое управление Роспотребнадзора)
8-800-200-03-66 (минздрав Краснодарского края)

Всю актуальную информацию об эпидемиологической обстановке и предпринимаемых в связи с этим мерах в Краснодарском крае читайте в сюжете «Коронавирус. Главное».

Здравоохранение Коронавирус Медицина Эпидемии

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