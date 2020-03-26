Куда обратиться за помощью: телефоны и сайты организаций, которые бесплатно помогают людям во время коронавируса

Портал Юга.ру собрал телефоны и сайты, которые могут помочь гражданам во время пандемии коронавируса

О новом вирусе стало известно в декабре 2019 года, когда в китайском городе Ухань произошла вспышка пневмонии. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса в мире.

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Из-за пандемии у людей отменились путевки, сорвались контракты, возникли сложности с ведением бизнеса. В связи с этим штаб правовой помощи международной правозащитной группы «Агора» запустил горячую линию, на которую за неделю обратилось более 300 человек.

Юристы окажут бесплатную помощь по телефонам:



— WhatsApp: 8(917)938-08-77 и 8(962)570-13-05 — бесплатная консультация адвоката

— 8(965)601-99-41 — горячая линия помощи бизнесу и предпринимателям, работает с 9:00 до 18:00 мск

— 8(900)329-22-60 — горячая линия кризисной помощи, работает с 9:00 до 21:00 мск



Также с юристами можно связаться через аккаунты в телеграме: @Covid19LawAgora и @help_covid19.

Юристы проконсультируют граждан по вопросам отмены турпутевок и различных поездок, отказа в медицинской помощи либо ненадлежащем оказании медпомощи, давления на СМИ и блогеров из-за фейковых новостей, вопросам, касающимся карантина и штрафных санкций, проблемам с пребыванием в стране иностранцев и т. д.

Чтобы получить консультацию юристов, нужно указать в обращении свои ФИО, населенный пункт и кратко описать свою проблему.

Также бесплатную помощь населению решили оказать более ста психологов сервиса Alter. Специалисты будут проводить дистанционные консультации продолжительностью 45 минут, чтобы помочь людям справиться с тревогой, вызванной пандемией. Также психологи проведут пять открытых онлайн-лекций, во время которых расскажут, как справиться со стрессом.

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Чтобы получить консультацию, нужно зарегистрироваться на сайте сервиса и дождаться письма с приглашением, после чего выбрать специалиста и время консультации.

«В кризисное время в голову могут приходить пугающие мысли: "Я сойду с ума в самоизоляции", "Что, если я еще долго не смогу видеться с родственниками?", "Мир рушится", "Я боюсь за будущее детей". Эти мысли можно и нужно прорабатывать с профессиональным психологом. Консультации помогут не допустить паники и более осознанно и эффективно действовать в сложившейся ситуации», — говорится на сайте сервиса.

В твиттере также есть подборки полезных сайтов и сервисов , помогающих людям во время коронавируса, а также контактов специалистов, которые решили проводить бесплатные консультации (см. комментарии к твиту).

нам всем сейчас нелегко, но хоть немного помочь друг другу можем



пускай здесь будет тред полезных ссылок: барахолки, где можно продать вещи, организации, предлагающие помощь пожилым во время вспышки коронавируса, хостелы, со скидкой размещающие застрявших туристов и тд



кидайте pic.twitter.com/eAGfnBNnvS — Sonya Wino (@kyrie_miserere) March 25, 2020

На Кубани также работают горячие линии по вопросам, связанным с коронавирусом:



— 8(918)677-49-89 (краевое управление Роспотребнадзора)

— 8(800)200-03-66 (минздрав Краснодарского края)

— 8(988)360-97-75 (бесплатные консультации юристов)

— 8(861)232-29-45 (горячая линия минобразования для методической поддержки учителей и родителей)

— 8(800)707-07-11 (круглосуточная горячая линия для предпринимателей)

— 8(918)431-02-78 (телефон центра помощи гражданам)

— 8(800)200-34-11 (штаб помощи пожилым людям)

На момент выхода новости в мире известно о 492 тыс. заболевших коронавирусом, выздоровело 119 тыс. человек, умерло 22 тыс. человек. В России за последние сутки зарегистрировали 182 новых случая заражения коронавирусом, всего их 840. В Краснодарском крае по-прежнему зафиксированы девять случаев заражения.