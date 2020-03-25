На Кубани число зараженных коронавирусом выросло до 9
За сутки в Краснодарском крае выявили 4 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией
Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции сообщил, что к 25 марта количество зараженных в России увеличилось до 658 человек. При этом в Краснодарском крае за сутки обнаружили четырех заболевших.
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По данным краевого оперштаба, все новые случаи — завозные. Заболевшие коронавирусом вернулись на Кубань из стран-очагов инфекции: Испании, Голландии, Франции и ОАЭ. Они были оперативно госпитализированы в изолированные боксы. Два больных находятся на лечении в краснодарской больнице, еще два — в Сочи.
В оперштабе подчеркнули: «согласно утвержденному алгоритму» был отработан круг контактов каждого из заболевших. Сейчас эти люди находятся на карантине под медицинским наблюдением.
Напомним, до сегодняшнего дня на Кубани было зарегистрировано пять случаев заболевания COVID-19. Теперь эта цифра увеличилась до 9.
О первом случае заражения коронавирусом на Кубани стало известно 12 марта. Инфицированным оказался пенсионер, проживающий в поселке под Приморско-Ахтарском, в начале марта вернулся из итальянской Вероны. 19 марта подтвердились еще два новых случая в регионе: у жительницы Москвы, которая вернулась с французского курорта Куршавель (сейчас она находится в столице, но так как анализы брали на территории Краснодарского края, случай заболевания фиксируется здесь), и у молодого человека, который вернулся в Сочи из Армении.
21 марта были зарегистрированы еще два заболевших: 63-летний житель Сочи, посетивший Швейцарию, и 22-летний велосипедист из Чувашии, который вернулся со сборов в Румынии и находится в Геленджике (его госпитализировали 18 марта, позже вирус подтвердился).
По информации пресс-службы краевой администрации, в настоящий момент в регионе госпитализированы 232 человека с подозрением на коронавирус, 101 человек находится под наблюдением в стационаре, в поликлиниках по месту жительства наблюдается еще 3 тыс. 296 человек. Кроме того, в крае провели 5 тыс. 98 лабораторных исследований на COVID-19.
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Коронавирус — возбудитель ОРВИ, при котором отмечается интоксикация организма и проблемы с дыхательной и пищеварительной системами. О вирусе стало известно в декабре 2019 года, когда в китайском городе Ухань произошла вспышка пневмонии. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса в мире.
На момент выхода новости в мире инфицировано 428,4 тыс. человек, выздоровело 109,1 тыс. человек, умерло от коронавируса 19,1 тыс. человек.
На Кубани работают горячие линии по вопросам, связанным с коронавирусом:
— 8 (918) 677-49-89 (краевое управление Роспотребнадзора)
— 8-800-200-03-66 (минздрав Краснодарского края)
Всю актуальную информацию об эпидемиологической обстановке и предпринимаемых в связи с этим мерах в Краснодарском крае читайте в сюжете «Коронавирус. Главное».
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