Магазины, аптеки, больницы. В Кремле уточнили, на кого не распространится указ о нерабочей неделе

Путин объявил следующую неделю нерабочей и с сохранением зарплат в связи с пандемией коронавируса, выступая с телеобращением к россиянам. Позже он подписал соответствующий указ.

В документе сказано, что указ не распространяется на работников непрерывно действующих организаций; медицинских и аптечных организаций; организаций, обеспечивающих население продуктами питания и товарами первой необходимости; организаций, выполняющих неотложные работы в условиях чрезвычайных обстоятельств, в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия населения; организаций, осуществляющих неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы.

Федеральным органам власти, а также органам власти в регионах поручено от санитарно-эпидемиологической обстановки определить численность служащих, которые должны будут работать с 30 марта по 3 апреля, отмечается в тексте указа. Такое же поручение дано и СМИ.