Магазины, аптеки, больницы. В Кремле уточнили, на кого не распространится указ о нерабочей неделе
Ряд организаций в России продолжат работать, несмотря на указ президента Владимира Путина об объявлении нерабочих дней
Путин объявил следующую неделю нерабочей и с сохранением зарплат в связи с пандемией коронавируса, выступая с телеобращением к россиянам. Позже он подписал соответствующий указ.
В документе сказано, что указ не распространяется на работников непрерывно действующих организаций; медицинских и аптечных организаций; организаций, обеспечивающих население продуктами питания и товарами первой необходимости; организаций, выполняющих неотложные работы в условиях чрезвычайных обстоятельств, в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия населения; организаций, осуществляющих неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы.
Федеральным органам власти, а также органам власти в регионах поручено от санитарно-эпидемиологической обстановки определить численность служащих, которые должны будут работать с 30 марта по 3 апреля, отмечается в тексте указа. Такое же поручение дано и СМИ.
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Как писали Юга.ру, также Путин поручил перенести голосование по поправкам к Конституции, поручил выплачивать семьям с детьми по 5 тыс. рублей и ввести в стране кредитные каникулы.
Коронавирус — возбудитель ОРВИ, при котором отмечается интоксикация организма и проблемы с дыхательной и пищеварительной системами. О вирусе стало известно в декабре 2019 года, когда в китайском городе Ухань произошла вспышка пневмонии. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса в мире.
На момент выхода новости в мире нфицировано 438 тыс. человек, выздоровело 111,8 тыс. человек, умерло от коронавируса 19,6 тыс. человек. В России зарегистрировали 658 случаев заражения коронавирусом, из них в Краснодарском крае — 9.
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