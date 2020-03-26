Мэр Анапы тоже попросил туристов не ехать на курорт, а мэр Геленджика призвал сидеть дома горожан

Мэр Сочи Алексей Копайгородский в связи с указом президента 26 марта обратился к потенциальным гостям курорта отнестись с пониманием к сложившейся ситуации и отказаться от посещения курорта «хотя бы на ближайшую неделю».

«Хочу призвать вас в предстоящую неделю воздержаться от поездки в Анапу. Сегодня на нашем курорте благополучная эпидемиологическая обстановка, и задача всех нас — сохранить ее такой, чтобы этим летом наш самый солнечный город России мог по-прежнему гостеприимно встретить туристов со всех уголков нашей Родины. Мы будем искренне рады видеть вас в Анапе после того, как ситуация нормализуется», — отметил мэр курорта Юрий Поляков.

Анапчан он попросил не посещать общественные места, провести следующую неделю дома. А тех, кто по долгу службы будет работать, он попросил выполнять все рекомендации Роспотребнадзора и Минздрава, минимизировать контакты, соблюдать правила гигиены.

В свою очередь мэр Геленджика Алексей Богодистов отметил в своем обращении, что часть крупных ведомственных предприятий санаторно-курортного комплекса уже остановили свою деятельность, и призвал последовать их примеру более мелкие частные отели.