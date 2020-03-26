Мэр Анапы тоже попросил туристов не ехать на курорт, а мэр Геленджика призвал сидеть дома горожан
Руководители курортов Кубани выпустили обращения по поводу объявленной нерабочей недели с 28 марта по 5 апреля
Напомним, президент России Владимир Путин объявил неделю с 28 марта по 5 апреля нерабочей из-за коронавируса.
Мэр Сочи Алексей Копайгородский в связи с указом президента 26 марта обратился к потенциальным гостям курорта отнестись с пониманием к сложившейся ситуации и отказаться от посещения курорта «хотя бы на ближайшую неделю».
Аналогичное обращение выпустил глава другого популярного кубанского курорта.
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«Хочу призвать вас в предстоящую неделю воздержаться от поездки в Анапу. Сегодня на нашем курорте благополучная эпидемиологическая обстановка, и задача всех нас — сохранить ее такой, чтобы этим летом наш самый солнечный город России мог по-прежнему гостеприимно встретить туристов со всех уголков нашей Родины. Мы будем искренне рады видеть вас в Анапе после того, как ситуация нормализуется», — отметил мэр курорта Юрий Поляков.
Анапчан он попросил не посещать общественные места, провести следующую неделю дома. А тех, кто по долгу службы будет работать, он попросил выполнять все рекомендации Роспотребнадзора и Минздрава, минимизировать контакты, соблюдать правила гигиены.
В свою очередь мэр Геленджика Алексей Богодистов отметил в своем обращении, что часть крупных ведомственных предприятий санаторно-курортного комплекса уже остановили свою деятельность, и призвал последовать их примеру более мелкие частные отели.
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«Владимир Путин объявил недельные каникулы. Но эти выходные не для прогулок по городу и посещения общественных мест, это время для самоизоляции. Призываю жителей города переждать этот опасный период дома. Гости курорта тоже должны с пониманием отнестись к этим мерам», — подчеркнул Богодистов.
Он напомнил, что в больнице города находится один человек с коронавирусом, еще 22 человека изолированы, проходят карантин.
О новом вирусе стало известно в декабре 2019 года, когда в китайском городе Ухань произошла вспышка пневмонии. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса в мире.
На момент выхода новости в мире известно о 492 тыс. заболевших коронавирусом, выздоровело 119 тыс. человек, умерло 22 тыс. человек. В России за последние сутки зарегистрировали 182 новых случая заражения коронавирусом, всего их 840. В Краснодарском крае по-прежнему зафиксированы девять случаев заражения.
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