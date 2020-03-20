Во время пандемии жителям Кубани предложили посмотреть выставки онлайн

Учреждения культуры Краснодарского края до 1 мая будут показывать виртуальные выставки, проводить экскурсии и мастер-классы

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку коронавируса пандемией. На следующий день стало известно о первом случае заражения на Кубани: это был мужчина, который вернулся из итальянской Вероны. А 19 марта стало известно о двух новых инфицированных в регионе.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сразу после выявления первого зараженного COVID-19 в регионе запретил массовые мероприятия с участием более тысячи человек, а позже понизил предельное число участников до ста. Краевое министерство культуры 16 марта ограничило проведение массовых мероприятий в учреждениях культуры Кубани до 1 мая. О том, какие культурные мероприятия не состоятся или все же пройдут, но в другом формате, можно узнать здесь.

После введения в регионе режима повышенной готовности муниципальные музеи и выставочные залы продолжили работать в прежнем режиме с учетом ограничений, наложенных постановлением губернатора. Кроме того, с 20 марта государственные библиотеки, музеи и киноорганизации Кубани начали проводить виртуальные туры и другие онлайн-мероприятия. Так, библиотека имени Пушкина сделала в своем инстаграме обзор литературы «Жизнь в искусстве» о творчестве заслуженной артистки РСФСР Евгении Белоусовой. Детская библиотека имени братьев Игнатовых посвятила трансляции редким книгам из фонда, провела мастер-класс по изготовлению матрешки из кашемира и устроила чтение глав из книги Андрея Жмалевского «Типа смотри короче».

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В юношеской библиотеке имени Вараввы провели онлайн-обзоры книг на тему «Молодые авторы — молодые герои». Библиотека для слепых имени Чехова провела марафон чтения романа Пушкина «Евгений Онегин», встречу с поэтессой Валентиной Коровиной, а также видеообзор игровых методик и технологий для людей с ограничением зрения. В музее-заповеднике имени Фелицына устроили видеоэкскурсию «Хата казака» и мастер-класс «В реставрационной мастерской», в музее имени Коваленко эфиры посвятили экскурсиям по выставкам «От ремесла к искусству, «Ангелы рядом» и «Золотой объектив Кубани — 2020». Краевой выставочный зал изобразительных искусств транслировал лекции «Женщины Кубани в годы Великой Отечественной войны», «Жизнь и творчество Огюста Ренуара», «История картин "Бал в Мулен де ла Галетт" и "Качели"». Кинотеатр «Кубанькино» провел кинолекторий с видеопрезентацией и показом отрывка фильма «Охота на единорога» режиссера Владимира Лаптева, а также экскурсию с видеорассказом об устройстве пленочного киноаппарата и показом кадров фильма на этом киноаппарате. С афишей событий можно ознакомиться на страницах заведений в инстаграме. Там же проходят и видеоэфиры. Как писали Юга.ру, Центр современного искусства «Типография» 17 марта приостановил свою деятельность. Куратор Елена Ищенко ответила порталу Юга.ру на вопрос, будет ли центр переходить на онлайн-режим. «Во-первых, я бы хотела сказать, что многие государственные учреждения культуры создают программы потому, что вышел соответствующий указ министерства культуры. Я считаю этот указ очень необдуманным решением, поскольку все государственные учреждения культуры, особенно музеи и театры, сейчас несут огромные убытки, связанные с карантином. И это не просто отсутствие зрителей, это и проекты, которые приходится переносить или отменять, и перевод работников на работу из дома. Конечно, мы должны думать о зрителях и пытаться переходить в онлайн, но это должно быть добровольным жестом, а не ультиматумом. Тем более что зачастую онлайн-программы требуют больших денежных вложений — специальной техники, специальных работников и так далее.

Что касается "Типографии", то, да, мы будем создавать специальный контент для социальных сетей. Мы буквально вчера обсуждали это на совещании по скайпу. Надеюсь, удастся сделать видеоэкскурсию по выставке "Море волнуется раз", которую, к сожалению, многие не увидят. Мы также продолжим рассказывать об отдельных работах с этой выставки», — рассказала Елена Ищенко.