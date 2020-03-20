Жители Кубани во время коронавируса смогут посмотреть спектакли онлайн

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку коронавируса пандемией. На следующий день стало известно о первом случае заражения на Кубани, мужчина вернулся из итальянской Вероны. Сейчас он проходит лечение, и по словам медиков, он идет на поправку. Накануне Роспотребнадзор заявил о двух новых случаях заражения в регионе.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сразу после первого случая заражения запретил массовые мероприятия с участием более тысячи человек, однако позже понизил предельное число участников до ста.

Краевое министерство культуры 16 марта сообщило, что в учреждениях культуры Кубани до 1 мая ограничили проведение массовых мероприятий. О том, какие культурные мероприятия не состоятся или все же пройдут, но в другом формате, можно узнать здесь.