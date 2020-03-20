Жители Кубани во время коронавируса смогут посмотреть спектакли онлайн
Учреждения культуры Краснодарского края до 1 мая будут показывать виртуальные концерты и спектакли
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку коронавируса пандемией. На следующий день стало известно о первом случае заражения на Кубани, мужчина вернулся из итальянской Вероны. Сейчас он проходит лечение, и по словам медиков, он идет на поправку. Накануне Роспотребнадзор заявил о двух новых случаях заражения в регионе.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сразу после первого случая заражения запретил массовые мероприятия с участием более тысячи человек, однако позже понизил предельное число участников до ста.
Краевое министерство культуры 16 марта сообщило, что в учреждениях культуры Кубани до 1 мая ограничили проведение массовых мероприятий. О том, какие культурные мероприятия не состоятся или все же пройдут, но в другом формате, можно узнать здесь.
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В пресс-службе администрации края 20 марта рассказали, что из-за коронавируса каждые пятницу, субботу и воскресенье артисты будут транслировать виртуальные концертные программы и театральные постановки. Онлайн-трансляции начались 18 марта. Например, концерт Биг-бенда Георгия Гараняна Seven Steps to Heaven в Музыкальном театре онлайн посмотрели более тысячи человек.
Краснодарский краевой театр кукол 21 марта покажет детский спектакль «Казачьи байки». В министерстве культуры Кубани отметили, что клубные учреждения также будут удаленно заниматься с участниками кружков. Все желающие смогут в интернете посетить мастер-классы, культурно-просветительские и информационные проекты. Расписание мероприятий можно посмотреть здесь.
Горячие линии по вопросам, связанным с коронавирусом:
— 8 (918) 677-49-89 (управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю)
— 8 (800) 200-03-66 (минздрав Краснодарского края)
На момент публикации материала, в мире известно о 244,5 тыс. случаях заражения вирусом, уже выздоровело 86 тыс. человек, умерло — более 10 тыс. Всю актуальную информацию об эпидемиологической обстановке и предпринимаемых в связи с этим мерах в Краснодарском крае читайте в сюжете «Коронавирус. Главное».
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