Онлайн-кинотеатры, образовательные лекции и книги о культуре. Как провести карантин с пользой

Портал Юга.ру собрал самые полезные промокоды и ссылки, которые помогут не заскучать дома во время карантина из-за коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку COVID-19 пандемией. Из-за угрозы распространения коронавируса краснодарские вузы стали переводить студентов на дистанционное обучение, запретили мероприятия с участием более 100 человек, розничная сеть «Магнит» приступила к переводу части персонала на дистанционный формат работы, а школы и детсады Краснодарского края перейдут на свободное посещение.

Многие онлайн-платформы решили поддержать своих пользователей, которые сами, либо в силу обстоятельств, решили остаться дома из-за пандемии коронавируса. Портал Юга.ру собрал самые полезные промокоды и ссылки.

Онлайн-кинотеатры

Как передает телеканал «360», некоторые онлайн-кинотеатры предоставляют бесплатный доступ к контенту на время карантина.

Онлайн-кинотеатр Premier открыл бесплатный доступ ко всему контенту, созданному холдингом «Газпром-медиа». Чтобы его получить, надо пройти регистрацию и обновить приложение. Среди доступных сериалов — «Домашний арест», «Звоните ДиКаприо!», «Учителя», «Бихэппи», «Мертвое озеро», «Секта» и д.р;

Онлайн-кинотеатр Кинопоиск HD открыл доступ к сервису «Яндекс.Плюс», который позволяет бесплатно слушать музыку и пользоваться такси и каршерингом со скидкой, а также предоставил пользователям промокод POKAVSEDOMA на бесплатное пользование сервисом до конца апреля;

на бесплатное пользование сервисом до конца апреля; Доступ к онлайн-кинотеатру ivi до 15 апреля будет стоить по акции всего один рубль;

При оформлении подписки Combo от Mail.ru по промокоду COMBO99 можно получить 50% скидку на доступ к онлайн-кинотеатрам Okko и «МегаФон ТВ», а также к другим сервисам;

можно получить 50% скидку на доступ к онлайн-кинотеатрам Okko и «МегаФон ТВ», а также к другим сервисам; По промокоду SIDIMDOMA можно получить бесплатную месячную подписку на онлайн-кинотеатр More.tv.

Образовательные порталы

Многие образовательные сайты также предоставили бесплатный доступ к своим материалам, написал TJ.

Чтобы получить доступ к трем онлайн-курса образовательного сервиса GeekBrains, нужно зарегистрироваться на портале и ответить на несколько вопросов о коронавирусе и карантине;

Прокомод КАРАНТИН откроет бесплатный доступ к материалам Радио Arzamas, его нужно ввести на странице в браузере мобильного устройства. Промокод будет действовать до 15 апреля, по нему доступны все курсы, подкасты и лекции проекта Arzamas;

откроет бесплатный доступ к материалам Радио Arzamas, его нужно ввести на странице в браузере мобильного устройства. Промокод будет действовать до 15 апреля, по нему доступны все курсы, подкасты и лекции проекта Arzamas; Сервис для чтения Bookmate открыл бесплатный доступ к книгам о современной культуре издательства «Гараж». На полке собраны каталоги выставок, научные исследования, книги о современной культуре ведущих западных и российских авторов.

Как писали Юга.ру, 17 марта из-за коронавируса видеосервис Wink и интерактивное ТВ «Ростелекома» открыли всем клиентам бесплатный доступ к отечественным фильмам и сериалам, детскому и образовательному контенту.