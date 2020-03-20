Для тех, кто соблюдает карантин: памятка «Бумаги» и рекомендации Юга.ру

Журналисты «Бумаги» 19 марта разместили памятку о карантине. Портал Юга.ру опубликовал ее с разрешения издания и напомнил другие советы по профилактике коронавируса

Питерское издание «Бумага» подготовило памятку для соседской взаимопомощи во время карантина из-за пандемии коронавируса, чтобы читатели могли распечатать рекомендации и повесить в своем подъезде. В конце памятки можно оставить свои данные, чтобы у соседей была возможность обратиться к вам за помощью.

Журналисты напомнили, что в условиях пандемии коронавируса лучше совсем не выходить из дома, если есть такая возможность. Особенно важно перейти на режим «добровольной самоизоляции» пожилым людям старше 60 лет, также лучше не посещать поликлиники, а при острой необходимости вызывать врача на дом.

Портал Юга.ру также периодически пишет о том, как защититься вируса: например, почаще мыть руки, обрабатывать свой смартфон, другие гаджеты, пользоваться антисептиками. Не рекомендуется посещать общественные места, торговые центры, ходить на концерты и другие массовые мероприятия. Стоит ограничить передвижение в общественном транспорте.

Как не заразиться коронавирусом:

Во время карантина можно смотреть фильмы, слушать образовательные лекции и читать книги о культуре. Многие онлайн-платформы решили таким образом поддержать своих пользователей. Полезные промокоды и ссылки ищите здесь . Также в условиях самоизоляции доступны спектакли онлайн, марафон «карантинных» эфиров «Дождя». По оценкам экспертов, все это позволит сэкономить деньги. Основные правила и принципы домашнего карантина описаны здесь .

На Кубани работают горячие линии по вопросам, связанным с коронавирусом:

— 8 (918) 677-49-89 (управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю)

— 8-800-200-03-66 (минздрав Краснодарского края)

На момент публикации материала в мире известно о 244,6 тыс. случаев заражения вирусом, уже выздоровело 86 тыс. человек, умерло более 10 тыс.

Всю актуальную информацию об эпидемиологической обстановке и предпринимаемых в связи с этим мерах в Краснодарском крае читайте в сюжете «Коронавирус. Главное».