Для тех, кто соблюдает карантин: памятка «Бумаги» и рекомендации Юга.ру
Журналисты «Бумаги» 19 марта разместили памятку о карантине. Портал Юга.ру опубликовал ее с разрешения издания и напомнил другие советы по профилактике коронавируса
Питерское издание «Бумага» подготовило памятку для соседской взаимопомощи во время карантина из-за пандемии коронавируса, чтобы читатели могли распечатать рекомендации и повесить в своем подъезде. В конце памятки можно оставить свои данные, чтобы у соседей была возможность обратиться к вам за помощью.
Журналисты напомнили, что в условиях пандемии коронавируса лучше совсем не выходить из дома, если есть такая возможность. Особенно важно перейти на режим «добровольной самоизоляции» пожилым людям старше 60 лет, также лучше не посещать поликлиники, а при острой необходимости вызывать врача на дом.
Портал Юга.ру также периодически пишет о том, как защититься вируса: например, почаще мыть руки, обрабатывать свой смартфон, другие гаджеты, пользоваться антисептиками. Не рекомендуется посещать общественные места, торговые центры, ходить на концерты и другие массовые мероприятия. Стоит ограничить передвижение в общественном транспорте.
Как не заразиться коронавирусом:
Во время карантина можно смотреть фильмы, слушать образовательные лекции и читать книги о культуре. Многие онлайн-платформы решили таким образом поддержать своих пользователей. Полезные промокоды и ссылки ищите здесь. Также в условиях самоизоляции доступны спектакли онлайн, марафон «карантинных» эфиров «Дождя». По оценкам экспертов, все это позволит сэкономить деньги. Основные правила и принципы домашнего карантина описаны здесь.
Если вам пришлось выйти из дома:
- держитесь от людей на расстоянии как минимум 1 метра;
- при кашле и чихании прикрывайте рот и нос салфеткой или сгибом локтя;
- воздержитесь от рукопожатий;
- обрабатывайте влажными салфетками не только руки, но и ручки дверей, машин, кнопки лифта и другие предметы, к которым прикасаетесь;
- по возможности пользуйтесь автоматическими дверями, чтобы меньше к ним прикасаться;
- делая покупки, не берите больше, чем нужно вам и вашей семье, не закупайтесь продуктами на год вперед (исключение — продукты долгосрочного хранения). Портал Юга.ру подготовил тест о том, насколько хорошо вы помните сроки годности продуктов;
- не трогайте на улице лицо, а по возвращении домой обязательно вымойте руки. О том, как это правильно делать, читайте в статье медицинского журналиста Дарьи Саркисян.
На Кубани работают горячие линии по вопросам, связанным с коронавирусом:
— 8 (918) 677-49-89 (управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю)
— 8-800-200-03-66 (минздрав Краснодарского края)
На момент публикации материала в мире известно о 244,6 тыс. случаев заражения вирусом, уже выздоровело 86 тыс. человек, умерло более 10 тыс.
Всю актуальную информацию об эпидемиологической обстановке и предпринимаемых в связи с этим мерах в Краснодарском крае читайте в сюжете «Коронавирус. Главное».
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