«Дождь» запустил марафон «карантинных» эфиров из дома

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса пандемией. К 19 марта новой формой этого вируса заразились 222,6 тыс. человек. 9,1 тыс. заболевших скончались, 84,5 тыс. выздоровели. В России к 18 марта зарегистрировали 147 случаев заражения, один из них — в Краснодарском крае. 19 марта стало известно о первой смерти пациента с коронавирусом.

В России не вводили режим чрезвычайно ситуации. Тем не менее в связи с распространением коронавируса в стране отменили массовые мероприятия. На Кубани в школах ввели свободное посещение, а в вузах — дистанционное обучение. Некоторые компании отправили работников на удаленную работу, а власти порекомендовали закрыться кинотеатрам и фудкортам в торговых центрах.

18 марта «Дождь» сообщил, что ежедневно с 14:00 до 18:00 на телеканале будет выходить спецэфир «Дома поговорим», во время которого журналисты через видеосвязь общаются с артистами, врачами, спортсменами и жителями других стран, которые вынуждены сидеть дома в условиях самоизоляции или карантина. Так, накануне журналист телеканала Михаил Козырев, находящийся на домашнем карантине после приезда из Франции, провел беседу с Евгением Гришковцом, который также вышел в эфир из своего дома.