«Дождь» запустил марафон «карантинных» эфиров из дома
С 18 марта телеканал «Дождь» запустил марафон с выпусками из дома в условиях изоляции из-за коронавируса
11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса пандемией. К 19 марта новой формой этого вируса заразились 222,6 тыс. человек. 9,1 тыс. заболевших скончались, 84,5 тыс. выздоровели. В России к 18 марта зарегистрировали 147 случаев заражения, один из них — в Краснодарском крае. 19 марта стало известно о первой смерти пациента с коронавирусом.
В России не вводили режим чрезвычайно ситуации. Тем не менее в связи с распространением коронавируса в стране отменили массовые мероприятия. На Кубани в школах ввели свободное посещение, а в вузах — дистанционное обучение. Некоторые компании отправили работников на удаленную работу, а власти порекомендовали закрыться кинотеатрам и фудкортам в торговых центрах.
18 марта «Дождь» сообщил, что ежедневно с 14:00 до 18:00 на телеканале будет выходить спецэфир «Дома поговорим», во время которого журналисты через видеосвязь общаются с артистами, врачами, спортсменами и жителями других стран, которые вынуждены сидеть дома в условиях самоизоляции или карантина. Так, накануне журналист телеканала Михаил Козырев, находящийся на домашнем карантине после приезда из Франции, провел беседу с Евгением Гришковцом, который также вышел в эфир из своего дома.
Читайте также:
Кроме того, на «Дожде» во время «карантинного квартирника» спели Валерий Сюткин, Василий Зорский и группа «Сансара». Об условиях вынужденного нахождения дома рассказали россияне, находящие в Великобритании и Франции. Советами о том, что делать во время карантина, поделилась спортсменка из США и туристы, которые застряли в Европе из-за закрытия границ. Также о своем опыте самоизоляции рассказал врач, который заразился коронавирусом.
Все материалы по теме: