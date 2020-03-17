Краснодарская «Типография» закрылась на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса

Напомним, 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса пандемией. Вечером следующего дня стало известно, что вирусом COVID-19 заражен житель Краснодарского края, который в начале месяца вернулся из итальянской Вероны. После этого губернатор Кубани Вениамин Кондратьев запретил мероприятия с участием более тысячи человек.

Накануне в «Типографии» сообщили об отмене многолюдных событий, при этом в центре современного искусства собирались сохранить обычный режим работы. Однако 17 марта во всех соцсетях «Типографии» предупредили о приостановке работы центра.

«Да, мы решили совсем закрыться, чтобы принять все возможные меры безопасности в ситуации эпидемии. Для нас это очень сложное решение, поскольку мы каждый месяц платим за аренду пространства, и это довольно большая для нас сумма, но всеобщая безопасность гораздо важнее. Карантин не отменяет, а откладывает все наши проекты. Все они состоятся, но немного позже запланированного: и открытие выставки-аукциона MOST, и персональная выставка художницы Елены Колесниковой, и большой международный проект, который мы делаем вместе с кураторкой Екатериной Щербаковой. К сожалению, выставку "Море волнуется раз", нашу первую выставку в новом пространстве, нам придется закрыть раньше, и многие не смогут ее увидеть. Зато у нас появится время плотнее заняться подготовкой каталога этой выставки», — рассказала порталу Юга.ру куратор «Типографии» Елена Ищенко.