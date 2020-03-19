Власти Кубани рассказали, откуда двое новых заболевших коронавирусом прибыли в край и где находятся сейчас

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в Краснодарском крае 19 марта рассказал подробности о новых случаях заражения в регионе

Всего теперь в крае зарегистрированы три случая заболевания, но на территории региона находятся только два заболевших.

О первом случае стало известно 12 марта. Пенсионер, проживающий в поселке под Приморско-Ахтарском, в начале марта вернулся из итальянской Вероны. Сейчас он проходит лечение, и по словам медиков, он идет на поправку.

О еще двух заразившихся Роспотребнадзор сообщил 19 марта.

В краевом оперативном штабе рассказали, что один заболевший находился на Кубани транзитом и уже покинул регион, а сейчас находится на лечении в Москве. Анализы у него взяли на территории Краснодарского края, поэтому случай заболевания фиксируется здесь.