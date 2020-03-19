Власти Кубани рассказали, откуда двое новых заболевших коронавирусом прибыли в край и где находятся сейчас
Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в Краснодарском крае 19 марта рассказал подробности о новых случаях заражения в регионе
Всего теперь в крае зарегистрированы три случая заболевания, но на территории региона находятся только два заболевших.
О первом случае стало известно 12 марта. Пенсионер, проживающий в поселке под Приморско-Ахтарском, в начале марта вернулся из итальянской Вероны. Сейчас он проходит лечение, и по словам медиков, он идет на поправку.
О еще двух заразившихся Роспотребнадзор сообщил 19 марта.
В краевом оперативном штабе рассказали, что один заболевший находился на Кубани транзитом и уже покинул регион, а сейчас находится на лечении в Москве. Анализы у него взяли на территории Краснодарского края, поэтому случай заболевания фиксируется здесь.
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Второй заболевший сейчас находится на лечении в больнице Сочи в изолированном боксе. Этот человек приехал в регион из Армении.
При этом «Интерфаксу» в краевом управлении Роспотребнадзора рассказали, что зараженный коронавирусом мужчина изолирован в Краснодарской краевой инфекционной больнице. Там также уточнили, отправленный в Москву пациент — девушка, которая проживает в столице.
В территориальном отделении ведомства сообщили, что оба новых случая зарегистрированы в Сочи. Девушка, по данным отделения, заразилась будучи на французском курорте Куршавель, а молодой человек — в Армении, где общался с родственником, зараженным коронавирусом. Оба заболевших возрастом до 25 лет.
В штабе добавили, что круг контактов заболевших уже установлен. Все, с кем они контактировали, сейчас находятся в изоляции под наблюдением медиков.
Напомим, 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса пандемией. К 19 марта новой формой этого вируса в мире заразились 222,6 тыс. человек, 9,1 тыс. заболевших скончались, 84,5 тыс. выздоровели. В России по последним данным зарегистрировали 199 случаев заражения, в Москве зафиксировали первую в стране смерть пациента с коронавирусом.
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