Как разворачивается дело Голунова спустя 9 месяцев: видео задержания журналиста уничтожено, а один из обвиняемых попросил прощения

Мосгорсуд 11 марта рассмотрел апелляционные жалобы бывших сотрудников УВД Западного административного округа (ЗАО) Москвы, которых обвиняют в подбрасывании наркотиков журналисту Ивану Голунову

Голунова задержали в Москве 6 июня 2019 года. Его обвинили в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере — полицейские нашли в его рюкзаке и в квартире запрещенные вещества. Журналист настаивал на том, что наркотики ему подбросили. 8 июня, после задержания, Голунова доставили в больницу с ушибами и подозрением на перелом ребер и сотрясение мозга. В тот же день его суд поставноил назначить журналисту два месяца домашнего ареста.

Дело против корреспондента «Медузы» вызвало в обществе широкий резонанс: по всей России стали проходить массовые акции и одиночные пикеты в поддержку Голунова. 11 июня уголовное дело было закрыто, а полицейских, которые участвовали задержании Голунова, отстранили от работы. Через два дня Владимир Путин уволил двух начальников полиции Москвы. На ежегодной пресс-конференции 19 декабря президент сообщил, что в отношении полицейских, участвовавших в задержании Ивана Голунова, возбудили уголовное дело.

Читайте также: Что Путин думает о деле Голунова

Следственный комитет 29 января 2020 года сообщил, что экс-сотрудники УВД ЗАО по Москве Денис Коновалов, Акбар Сергалиев, Роман Феофанов, Максим Уметбаев и их начальник Игорь Ляховец незаконно приобрели, хранили, а потом подбросили наркотики Ивану Голунову. Бывших полицеских арестовали 30 января.

В конце февраля Коновалов дал признательные показания, а Ляховец настаивал на виновности Голунова и заявил, что этому есть доказательства. Спустя девять месяцев после происшествия, 6 марта 2020 года, в кабинетах бывших сотрудников полиции прошли обыски.

На заседании Мосгорсуда 11 марта Максим Уметбаев извинился перед журналистом за то, что ударил его при конвоировании в начале июня 2019 года. «Я ударил Голунова. Мои действия были непрофессиональны. Мне за свой поступок стыдно и я хочу принести извинения Голунову. Мое неподобающее поведение связано с тем, что я думал, что он преступник. Я рад общественному резонансу и справедливому разбирательству. Надеюсь, и в отношении меня оно будет таким же», — процитировал Уметбаева «Интерфакс». Мосгосуд подтвердил законность ареста бывшего полицейского и отклонил просьбу защиты смягчить меру пресечения. Адвокаты Уметбаева попросили суд перевести его из СИЗО под домашний арест.

Позже предполагаемый организатор преступления Игорь Ляховец заявил в суде, что не согласен с избранной мерой и пожаловался на условия в СИЗО. «Я ходил в маленькой робе, на мне даже не застегивались штаны. В ИВС меня посадили вместе с ранее судимым, что запрещено законом. Содержусь в одиночестве, не как офицер, а как террорист или изменник Родины. Это пытки. Может кому-то нравится сидеть в клетке или пытки, но это не для меня», — сказал Ляховец. Он добавил, что ознакомился с судебными материалами, но не нашел в них своей причастности к преступлениям, написал RT. «Видеозаписи, которые вели при задержании моего подзащитного Уметбаевым и Феофановым в настоящий момент уничтожены. Доказательства, которые можно было уничтожить — уже уничтожены», — ответил адвокат потерпевшего Сергей Бадамшин. Защита просила перевести Ляховца под домашний арест или отпустить его под залог. Мосгорсуд отклонил жалобу.