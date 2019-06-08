Журналиста Ивана Голунова госпитализировали

Задержанного журналиста доставили в медицинское учреждение после жалоб на состояние здоровья после задержания

Журналист Иван Голунов, задержанный по подозрению в покушении на сбыт наркотических средств, был доставлен в больницу после жалоб на состояние здоровья, которое ухудшилось после задержания, сообщает RT.

Как ранее сообщали Юга.ру, врачи осмотрели Голунова, и рекомендовали госпитализировать задержанного для проведения обследования, так как появились подозрения на перелом ребер и сотрясение мозга. Адвокат Павел Чиков ранее сообщал, что следствие препятствовало госпитализации задержанного.

В настоящее время у Голунова уже диагностирована гематома затылочной области головы, ссадины на грудной клетке по передней и задней поверхности, ушибы 10 и 11 ребра, а также подозрение на на сотрясение головного мозга и закрытую черепно-мозговую травму.