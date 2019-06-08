Журналиста Ивана Голунова госпитализировали
Задержанного журналиста доставили в медицинское учреждение после жалоб на состояние здоровья после задержания
Журналист Иван Голунов, задержанный по подозрению в покушении на сбыт наркотических средств, был доставлен в больницу после жалоб на состояние здоровья, которое ухудшилось после задержания, сообщает RT.
Как ранее сообщали Юга.ру, врачи осмотрели Голунова, и рекомендовали госпитализировать задержанного для проведения обследования, так как появились подозрения на перелом ребер и сотрясение мозга. Адвокат Павел Чиков ранее сообщал, что следствие препятствовало госпитализации задержанного.
В настоящее время у Голунова уже диагностирована гематома затылочной области головы, ссадины на грудной клетке по передней и задней поверхности, ушибы 10 и 11 ребра, а также подозрение на на сотрясение головного мозга и закрытую черепно-мозговую травму.
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Напомним, журналист издания «Медуза» Иван Голунов был задержан 6 июня в центре Москвы. Ему вменяют покушение на сбыт наркотиков в крупном размере (п. «г» ч. 4 ст. 228.1 Уголовного кодекса). Официальное обвинение уже предъявлено. Задержанный все обвинения в свой адрес отрицает. Коллеги журналиста считают, что задержание связано с профессиональной деятельностью журналиста отдела расследований, который занимался материалами о деятельности мэрии Москвы.
В поддержку задержанного Ивана Голунова профсоюз журналистов и работников СМИ подготовил открытое письмо, которое подписали уже более 3,5 тысяч человек, не равнодушных к положению свободы слова в России.
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