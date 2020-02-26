«Получайте санкцию, идите и высказывайте свою точку зрения». Путин прокомментировал громкие дела 2019 года и работу силовиков

26 февраля ТАСС опубликовал интервью президента России Владимира Путина, посвященное резонансным делам и разгонам митингов в стране. Портал Юга.ру собрал самые яркие цитаты президента

«20 вопросов Владимиру Путину» — это спецпроект ТАСС, представляющий собой многосерийное интервью Андрея Ванденко с президентом России Владимиром Путиным. Интервью разбито на 20 частей. Первая серия была опубликована 20 февраля, выпуск заключительного эпизода намечен на 25 марта.

26 февраля вышел четвертый эпизод, который посвящен резонансным делам, Росгвардии и разгонам митингов.

О деле Ивана Голунова Иван Голунов — журналист «Медузы». Его арестовали 6 июня 2019 года и предъявили обвинение в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. Сам журналист заявлял, что дело против него сфабриковано. 8 июня Голунова отправили под домашний арест, после этого по всей России прошли акции в его поддержку. Через несколько дней уголовное дело закрыли. А 18 декабря было возбуждено уголовное дело в отношении полицейских, которые задерживали Голунова. Фигурантами стали бывшие сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по Западному административному округу Москвы Денис Коновалов, Акбар Сергалиев, Роман Феофанов, Максим Уметбаев и Игорь Ляховец. По версии следствия, полицейские незаконно приобрели, хранили и перевозили наркотики, подброшенные журналисту.

В интервью с президентом Ванденко назвал дело Ивана Голунова самым резонансным в 2019 году, в том числе потому, что активная часть общества оказалась недовольна тем, как поступили с молодым человеком. Журналист спросил президента, является ли вмешательство граждан единственным способом воздействия на правосудие. Путин ответил, что «вмешательство людей в сегодняшней России имеет значение. Это уже хорошо». «Кто-то уволен, кто-то сейчас задержан. Вы хотите, чтобы выбивали какие-либо признания или получали бы естественным путем в рамках действующего закона? Наверное, второе предпочтительнее. Это требует времени», — привел слова Путина RT.

О деле Константина Котова Константин Котов — российский оппозиционный активист, второй человек, осужденный по статье 212.1 УК РФ (Неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования). 10 августа 2019 года Котова задержали во время несогласованной акции, а 5 сентября его осудили на четыре года колонии общего режима. 25 января 2020 года Путин поручил новому генпрокурору Игорю Краснову рассмотреть обоснованность приговора. 3 февраля Генпрокуратура обратилась с просьбой к кассационному суду снизить срок Котову до одного года. «Президент, будучи гарантом Конституции, имеет на это право и должен реагировать на вопросы подобного рода, что и происходит на практике», — сказал Путин.

О деле Серебренникова Кирилл Серебренников — художественный руководитель московского театра «Гоголь-центр». Его подозревают в организации хищения не менее 68 млн рублей, которые выделили в 2011-2014 годах на реализацию проекта «Платформа». Действия режиссера квалифицируют по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество в особо крупном размере). В августе 2017 года в Москве он оказался под домашним арестом. В феврале 2018 года в Ростове умерла мать режиссера. Его не выпустили из-под домашнего ареста, чтобы попрощаться с ней.

«Я думаю, что суд учитывает мнение уважаемых людей. Но все-таки он должен принимать решение не на основе их мнения, а на основе закона и своего правосознания», — высказался Путин о том, что режиссера поддержали известные люди.

О брошенной бутылке в росгвардейца на митинге в Москве 6 декабря суды Москвы вынесли приговоры семерым участникам несанкционированной протестной акции 27 июля, связанной с выборами в Мосгордуму. Трое обвиняемых получили три, два с половиной и год колонии общего режима. Еще три участника протеста получили условные сроки.

«Нельзя допускать! Сегодня бутылку бросил, завтра стулом запустит, а потом машины будут громить. Нельзя этого допускать, нельзя распускаться», — рассудил Путин. Напомним, в декабре 2019 года президент высказывал аналогичную позицию по этому делу.

О Росгвардии «Они и ранимые, и трепетные, они выполняют свой долг. И должны это делать. И больше того, они здесь с демонстрантами занимаются, а завтра под пули пойдут, и они принимают участие в боевых операциях. А кто-то там в интернете распространяет информацию о том, что нужно убивать их детей. Это что такое?» — напомнил президент дело блогера Владислава Синицы, которого приговорили к пяти годам колонии за твит о детях силовиков. 31 июля 2019 года менеджер Владислав Синица на своей странице в твиттере написал одному из пользователей ответ, в котором следствие увидело преступный умысел, направленный на возбуждение вражды и ненависти ко всем сотрудникам правоохранительных органов и членам их семей. 3 сентября Пресненский суд Москвы приговорил Синицу к пяти годам колонии общего режима. 29 января 2020 года прошла кассация на приговор, но суд оставил решение в силе.

О несанкционированных акциях

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