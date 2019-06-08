Суд отправил Голунова на два месяца под домашний арест

Задержанного сотрудника отдела расследований издания «Медуза» Ивана Голунова отправили под домашний арест.

Журналиста арестовали 6 июня по обвинению в покушении на сбыт наркотических средств в крупных размерах. Журналист своей вины не признал.

Сегодня Ивана доставили в больницу, где врачи диагностировали ушибы двух ребер, ссадины на грудной клетке, гематому затылочной области головы и было высказано подозрение на сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму. После медицинского обследования Голунова доставили в Никулинский суд Москвы для вынесения меры пресечения.

«Избрать меру пресечения в виде домашнего ареста», — вынес решение судья, сообщает издание RT. Таким образом, до 7 августа 2019 года Голунов проведет дома в ожидании дальнейших действий следствия.

Иван Голунов объяснил, что наркотики он никогда не употреблял, а его задержание связано с текущим расследованием в области похоронного бизнеса в России. Также он обратил внимание, что ему ранее поступали угрозы по этому поводу.

В Краснодаре на одиночные пикеты в защиту прав Ивана Голунова вышли коллеги по цеху и активисты: 7 июня пикетами выразили свое мнение главные редакторы Юга.ру и «Свободных медиа», а 8 июня одиночные протесты провели журналисты Сергей Бурцев и Валерия Дульская, а также краснодарская активистка Анастасия Кхухуренко.