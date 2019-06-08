Суд отправил Голунова на два месяца под домашний арест

Вся Россия

Распечатать

Журналист проведет два месяца под домашним арестом

Задержанного сотрудника отдела расследований издания «Медуза» Ивана Голунова отправили под домашний арест.

Журналиста арестовали 6 июня по обвинению в покушении на сбыт наркотических средств в крупных размерах. Журналист своей вины не признал.

Сегодня Ивана доставили в больницу, где врачи диагностировали ушибы двух ребер, ссадины на грудной клетке, гематому затылочной области головы и было высказано подозрение на сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму. После медицинского обследования Голунова доставили в Никулинский суд Москвы для вынесения меры пресечения.

«Избрать меру пресечения в виде домашнего ареста», — вынес решение судья, сообщает издание RT. Таким образом, до 7 августа 2019 года Голунов проведет дома в ожидании дальнейших действий следствия.

Иван Голунов объяснил, что наркотики он никогда не употреблял, а его задержание связано с текущим расследованием в области похоронного бизнеса в России. Также он обратил внимание, что ему ранее поступали угрозы по этому поводу.

В Краснодаре на одиночные пикеты в защиту прав Ивана Голунова вышли коллеги по цеху и активисты: 7 июня пикетами выразили свое мнение главные редакторы Юга.ру и «Свободных медиа», а 8 июня одиночные протесты провели журналисты Сергей Бурцев и Валерия Дульская, а также краснодарская активистка Анастасия Кхухуренко.

Журналистика Полиция СМИ
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

Суд отправил Голунова на два месяца под домашний арест
Журналист Юга.ру Валерия Дульская вышла с одиночным пикетом в защиту Ивана Голунова
Футбольная сборная России одержала вторую победу в отборочном цикле ЧЕ-2020
В станице Тбилисской состоялся детский карнавал
Журналиста Ивана Голунова госпитализировали
С пикетами в поддержку Ивана Голунова в Краснодаре вышли журналист Сергей Бурцев и городская активистка

Лента новостей

Фоторепортажи

Открытие выставки Blocked content арт-группы Recycle в Краснодаре. Фоторепортаж

Статьи

Концерт группы СБПЧ, абсурдный спектакль «Насморк», скачки

Все культурные и спортивные события Краснодара с 7 по 9 июня в обзоре Афиши Юга.ру

Статьи

«А зачем это все? Такой удобный маршрут был»

Что думают краснодарцы об отмене троллейбусных маршрутов в городе

Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.

Читайте также

Реклама на портале