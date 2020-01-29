Полицейские, задержавшие Ивана Голунова, незаконно приобрели и хранили наркотики — СК

Корреспондента «Медузы» Ивана Голунова задержали 6 июня задержали в Москве, его обвинили в хранении наркотиков и отправили под домашний арест. В задержании участвовали полковник Андрей Щиров, а также его подчиненные Роман Феофанов и Максим Уметбаев. Голунов уверял, что наркотики ему подбросили.

В связи с недоказанностью обвинения уголовное дело закрыли, а полицейских, задержавших его, отстранили от должности. В июле в МВД сообщили, что всего по итогам проверки из полиции уволили четырех человек. Также в отставку отправили двух генералов — главу управления по борьбе с наркотиками ГУ МВД по Москве Юрия Девяткина и начальника УВД по ЗАО Андрея Пучкова.

В сентябре стало известно, что Мосгорсуд рассматривает иски Щирова, Феофанова и Уметбаева о восстановлении на службу.