Полицейские, задержавшие Ивана Голунова, незаконно приобрели и хранили наркотики — СК
В Следственном комитете РФ 29 января сообщили, что наркотики, подброшенные журналисту Ивану Голунову, приобретались и хранились полицейскими незаконно
Корреспондента «Медузы» Ивана Голунова задержали 6 июня задержали в Москве, его обвинили в хранении наркотиков и отправили под домашний арест. В задержании участвовали полковник Андрей Щиров, а также его подчиненные Роман Феофанов и Максим Уметбаев. Голунов уверял, что наркотики ему подбросили.
В связи с недоказанностью обвинения уголовное дело закрыли, а полицейских, задержавших его, отстранили от должности. В июле в МВД сообщили, что всего по итогам проверки из полиции уволили четырех человек. Также в отставку отправили двух генералов — главу управления по борьбе с наркотиками ГУ МВД по Москве Юрия Девяткина и начальника УВД по ЗАО Андрея Пучкова.
В сентябре стало известно, что Мосгорсуд рассматривает иски Щирова, Феофанова и Уметбаева о восстановлении на службу.
В Следственном комитете России 29 января сообщили, что в ближайшее время бывшим сотрудникам МВД, задержавшим Ивана Голунова, будет предъявлено обвинение, а также выбраны меры пресечения.
Это бывшие сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по Западному административному округу Москвы Денис Коновалов, Акбар Сергалиев, Роман Феофанов, Максим Уметбаев и Игорь Ляховец. Все они задержаны, с ними проводятся следственные действия.
В сообщении ведомства говорится, что наркотики, подрошенные журналисту, полицейские незаконно приобрели, хранили и перевозили.
Как писали Юга.ру, 11 декабря 2019 года Иван Голунов обратился в ФСБ с заявлением, в котором просил зарегистрировать сообщения о преступлении в отношении него. В заявлении указывалось, что 28 ноября Голунов получил ответ от Следственного комитета РФ, из которого следует, что обстоятельств, указывающих на то, что в отношении него совершено преступление, нет. По версии СК также нет и оснований для регистрации сообщения о преступлении и проведения по нему процессуальной проверки.
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Во время ежегодной конференции 19 декабря президент Владимир Путин объявил, что в отношении полицеских, участвовавших в задержании журналиста, возбуждено уголовное дело.
По словам адвоката Голунова Сергея Бадамшина, дело завели накануне пресс-конференции Путина, 18 декабря, сообщила «Медуза».
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