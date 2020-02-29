Бывший сотрудник полиции Москвы Игорь Ляховец, который стал фигурантом по делу Ивана Голунова, в феврале рассказал в суде свою версию произошедшего

6 июня 2019 года в Москве задержали журналиста «Медузы» Ивана Голунова, его обвиняли в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. Сам журналист настаивал на том, что дело против него сфабриковано, а наркотики ему подбросили. 8 июня журналиста доставили в больницу, где у него диагностировали ушибы, также было подозрение на перелом ребер и сотрясение мозга. В тот же день мужчину привезли в суд, где ему назначили два месяца домашнего ареста. В то же время сразу после задержания журналиста по всей России стали проводить массовые акции и одиночные пикеты в поддержку Голунова, и 11 июня уголовное дело было закрыто в связи с недоказанностью его участия в преступлении.

В июле в отношении участвовавших в задержании полицейских — сотрудников отделения по контролю за оборотом наркотиков УВД по Западному округу Москвы Дениса Коновалова, Акбара Сергалиева, Романа Феофанова, Максима Уметбаева и начальника отдела Игоря Ляховца — провели служебную проверку, по итогам которой их уволили. А 18 декабря на оперуполномоченных завели уголовное дело. Следствие установило, что они незаконно приобрели, хранили и перевозили наркотики, которые были найдены у журналиста. 26 февраля Денис Коновалов признался, что подбросил наркотики Голунову по приказу своего начальника Игоря Ляховца. После этого суд отпустил экс-полицейского под домашний арест.

Проект «База» 29 февраля опубликовал показания Ляховца, в которых он отрицает, что занимался фальсифицкацией результатов оперативной работы, приобретал и хранил наркотики. Экс-полицейский также считает, что его подчиненные не совершали эти преступления и «действовали в соответствии с законом». Ляховец настаивает на том, что журналист причастен к хранению наркотиков и собранная оперативниками информация может доказать это. При даче показаний бывший полицейский рассказал, как шло расследование дела против Ивана Голунова .

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В конце марта 2019 года Ляховец получил из СИЗО-3 УФСИН по Москве некую информацию, а также номер телефона неустановленного лица, и назначил проверку этих данных. Владельцем телефона оказался корреспондент «Медузы» Иван Голунов. Полицейские получили в суде разрешение прослушивать его разговоры, но не стали заниматься этим «из-за недостаточности технических соединений». Ляховец изучил загранпаспорт Голунова и выяснил, что тот часто летает в Чехию и Латвию. Из данных, предоставленных «Яндекс.Такси», сотрудник УВД узнал, где живет журналист, а также установил, с кем он чаще всего созванивается. После этого было получено разрешение суда на обследование квартиры Голунова. В мае он снова посетил Чехию, откуда, по предположению полицейского, привез партию наркотиков. Задержание в аэропорту решили не проводить, так как не успели бы туда доехать к прилету Голунова. 3 июня Игорь Ляховец ушел в отпуск, предварительно оставив поручение Коновалову, Сергалиеву и Феофанову начать наблюдение за домом Голунова. В тот же день один из полицейских услышал телефонный разговор журналиста, в котором речь шла о передаче «каких-то дисков», и доложил об этом своему начальнику. 6 июня оперуполномоченные проследили за Голуновым и стали наблюдать за домом на Петровском бульваре, куда он зашел. Корреспондент несколько раз выходил покурить и постоянно смотрел в сторону служебной машины, после чего из подъезда появился другой мужчина и сфотографировал ее. Спустя время полицейские доложили руководителю, что журналист вышел из дома в куртке и с рюкзаком, оглянулся и быстро стал удаляться. Ляховец счел это поведение подозрительным и посоветовал подчиненным задержать мужчину, что они и сделали, при этом не став вызывать следственно-оперативную группу. Личный досмотр полицейские решили провести в отделении, так как собирались раздеть задержанного, а на улице это «не представлялось возможным».