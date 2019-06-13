Путин уволил двух начальников полиции Москвы в связи с делом Голунова

Президент России Владимир Путин 13 июня снял с должности двух генералов полиции в связи с делом журналиста Ивана Голунова

Путин подписал указ об освобождении от должности сотрудников органов внутренних дел — генерал-майора полиции, начальника управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Москве Юрия Девяткина, а также генерал-майора полиции, начальника управления внутренних дел по Западному административному округу ГУ МВД РФ по Москве Андрея Пучкова. Об этом собщается на сайте Кремля.

Как писали Юга.ру, 6 июня в центре Москвы задержали корреспондента отдела расследований «Медузы» Ивана Голунова, который занимался громкими расследованиями о коррупции и злоупотреблениях власти. Полицейские заявили, что в рюкзаке и квартире журналиста нашли кокаин и N-метилэфедрон. Голунов уверял, что наркотики ему подбросили. 8 июня ему предъявили обвинение в покушении на незаконный оборот наркотиков в крупном размере и отправили под домашний арест на два месяца.

10 июня стало известно, что экспертиза биоматериалов журналиста дала отрицательный результат на наркотики. После этого дело Голунова передали из МВД в Следком, Генпрокуратура потребовала предоставить ей материалы расследования.