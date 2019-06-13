Путин уволил двух начальников полиции Москвы в связи с делом Голунова
Президент России Владимир Путин 13 июня снял с должности двух генералов полиции в связи с делом журналиста Ивана Голунова
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Путин подписал указ об освобождении от должности сотрудников органов внутренних дел — генерал-майора полиции, начальника управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Москве Юрия Девяткина, а также генерал-майора полиции, начальника управления внутренних дел по Западному административному округу ГУ МВД РФ по Москве Андрея Пучкова. Об этом собщается на сайте Кремля.
Как писали Юга.ру, 6 июня в центре Москвы задержали корреспондента отдела расследований «Медузы» Ивана Голунова, который занимался громкими расследованиями о коррупции и злоупотреблениях власти. Полицейские заявили, что в рюкзаке и квартире журналиста нашли кокаин и N-метилэфедрон. Голунов уверял, что наркотики ему подбросили. 8 июня ему предъявили обвинение в покушении на незаконный оборот наркотиков в крупном размере и отправили под домашний арест на два месяца.
10 июня стало известно, что экспертиза биоматериалов журналиста дала отрицательный результат на наркотики. После этого дело Голунова передали из МВД в Следком, Генпрокуратура потребовала предоставить ей материалы расследования.
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На следующий день уголовное дело против Ивана Голунова закрыли, задержавших его полицейских отстранили. Глава МВД России Владимир Колокольцев заявил, что будет ходатайствовать об отстранении глав двух управлений ГУ МВД по Москве в связи с этим делом. Комментируя это, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Путин своевременно рассмотрит ходатайство, сообщал RT.
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