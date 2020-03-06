В кабинетах полицейских из дела Голунова прошли обыски. Спустя девять месяцев после задержания журналиста

Сотрудники управления собственной безопасности ГУ МВД России по Москве 6 марта провели следственные действия по делу Голунова в УВД Западного административного округа

Корреспондента «Медузы» Ивана Голунова задержали в Москве 6 июня 2019 года. Его обвинили в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере — полицейские нашли запрещенные вещества в его рюкзаке, а затем и в квартире. Журналист настаивал на том, что наркотики ему подбросили, а дело сфабриковано. 8 июня Голунова доставили в больницу с ушибами и подозрением на перелом ребер и сотрясение мозга. В тот же день его доставили в суд, который назначили ему два месяца домашнего ареста.

Задержание журналиста вызвало широкий резонанс в обществе: по всей России стали проходить массовые акции и одиночные пикеты в поддержку Голунова. 11 июня уголовное дело было закрыто из-за недоказанности его участия в преступлении, а пятерых сотрудников отделения по контролю за оборотом наркотиков УВД ЗАО Москвы, которые участвовали задержании Голунова, отстранили от работы. Через два дня Владимир Путин уволил двух начальников полиции Москвы.

На ежегодной пресс-конференции 19 декабря президент сообщил, что в отношении полицейских, участвовавших в задержании Ивана Голунова, возбудили уголовное дело. По словам адвоката журналиста Сергея Бадамшина, дело завели накануне пресс-конференции, 18 декабря, спустя полгода после освобождения журналиста.

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Следственный комитет 29 января 2020 года сообщил, что экс-сотрудники столичного УВД Денис Коновалов, Акбар Сергалиев, Роман Феофанов, Максим Уметбаев и их начальник Игорь Ляховец незаконно приобрели, хранили, а потом подбросили наркотики Ивану Голунову. В конце февраля Коновалов дал признательные показания. 27 февраля Голунов сообщил, что к делу были приобщены результаты экспертизы, которая обнаружила в его волосах следы наркотических средств. Журналист заявил, что это может стать еще одним эпизодом в деле о фальсификации доказательств полицейскими, потому что доказывает, что Голунов не употреблял наркотики.

Накануне стало известно, что следователи проверят самого журналиста на «психические расстройства, адекватность восприятия и зависимость от психоактивных веществ» из-за того, что он в детстве ходил в логопедический сад и стоял на учете у психиатра.

6 марта в кабинетах бывших сотрудников полиции УВД по Западному округу Москвы провели следственные действия, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

«В кабинетах бывших полицейских проведен осмотр места происшествия», — рассказал источник. Адвокат Игоря Ляховца Алексей Коврижкин также подтвердил агентству информацию об обысках.

Проект Baza отметил, что это первые следственные действия в УВД ЗАО .