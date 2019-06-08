У задержанного Ивана Голунова может быть перелом ребер и сотрясение мозга — врачи скорой помощи

К задержанному в Москве Ивану Голунову пустили врачей скорой помощи, у журналиста подозревают переломы ребер и сотрясение мозга

Адвокат Павел Чиков написал в своем телеграм-канале, что Ивана Голунова осмотрел врач скорой помощи. Чтобы диагностировать состояние журналиста, нужна госпитализация и рентген. Начальник следственной части Машин Евгений Викторович отказывает в госпитализации и препятствует тому, чтобы врачи внимательно осмотрели и опросили Голунова.

На месте находятся две бригады скорой помощи, все медицинские работники настаивают на госпитализации.

Информация о происходящем поступает от адвокатов Дмитрия Джулая и Ольги Динзе. Следователи требуют от обоих подписку о неразглашении.