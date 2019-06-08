У задержанного Ивана Голунова может быть перелом ребер и сотрясение мозга — врачи скорой помощи
К задержанному в Москве Ивану Голунову пустили врачей скорой помощи, у журналиста подозревают переломы ребер и сотрясение мозга
Адвокат Павел Чиков написал в своем телеграм-канале, что Ивана Голунова осмотрел врач скорой помощи. Чтобы диагностировать состояние журналиста, нужна госпитализация и рентген. Начальник следственной части Машин Евгений Викторович отказывает в госпитализации и препятствует тому, чтобы врачи внимательно осмотрели и опросили Голунова.
На месте находятся две бригады скорой помощи, все медицинские работники настаивают на госпитализации.
Информация о происходящем поступает от адвокатов Дмитрия Джулая и Ольги Динзе. Следователи требуют от обоих подписку о неразглашении.
Утром 8 июня стало известно, что Ивану Голунову предъявили обвинение в попытке сбыта наркотических веществ. Павел Чиков опубликовал фотографии постановления.
Напомним, журналиста «Медузы» Ивана Голунова задержали 6 июня в Москве. Согласно протоколу, при досмотре у него из рюкзака достали пакет с неизвестным веществом.
Главный редактор портала Юга.ру Артем Беседин и главред издания «Свободные медиа» Владислав Янюшкин 7 июня вышли на одиночные пикеты в поддержку Ивана Голунова в Краснодаре.
Открытое письмо профсоюза журналистов и работников СМИ с требованием освободить Ивана Голунова подписали более 3,5 тыс. человек.
Издание «Медиазона» ведет обновляемый сюжет о задержании Ивана Голунова, «Медуза» добавляет информацию в прямой эфир «День суда по аресту Ивана Голунова. Хроника».
Кто такой Иван Голунов
Иван Голунов работает в отделе расследований издания «Медуза» и известен материалами о злоупотреблениях мэрии Москвы. Среди его громких публикаций — тексты о том, кто заработал на новогоднем оформлении столицы, о том, в какие регионы и за какие деньги будут вывозить миллионы тонн мусора из Москвы, о многомиллиардной недвижимости семьи вице-мэра Москвы Петра Бирюкова. До «Медузы» Голунов работал в «Ведомостях», Forbes, РБК и на телеканале «Дождь». В мае журналист выпустил материал о «черных кредиторах» — микрофинансовых организациях, захватывающих жилье должников.
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