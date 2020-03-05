Ивана Голунова направили на психиатрическую экспертизу

Журналист Иван Голунов 5 марта сообщил, что Следственный комитет направил его на психиатрическую экспертизу

Корреспондент «Медузы» Иван Голунов был задержан в Москве 6 июня 2019 года в Москве, его обвиняли в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере — полицейские нашли запрещенные вещества в его рюкзаке, а затем и в квартире. Сам журналист настаивал на том, что дело против него сфабриковано, а наркотики ему подбросили. 8 июня Голунова доставили в больницу с ушибами и подозрением на перелом ребер и сотрясение мозга. В тот же день мужчину привезли в суд, где ему назначили два месяца домашнего ареста.

Сразу после задержания журналиста по всей России стали проходить массовые акции и одиночные пикеты в поддержку Голунова, и 11 июня уголовное дело было закрыто в связи с недоказанностью его участия в преступлении.

Сейчас Голунов проходит как потерпевший по уголовному делу в отношении сотрудников отделения по контролю за оборотом наркотиков УВД по Западному округу Москвы, которые участвовали в его задержании. Это Денис Коновалов, Акбар Сергалиев, Роман Феофанов, Максим Уметбаев и начальник отдела Игорь Ляховец.

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Уголовное дело на полицейских было заведено накануне ежегодной пресс-конференции Владимира Путина, 18 декабря. 29 января 2020 года в СК сообщили, что сотрудники УВД незаконно приобрели и хранили наркотики, впоследствие найденные у журналиста. 26 февраля Денис Коновалов признался, что подбросил наркотики Голунову по приказу своего начальника Игоря Ляховца. После этого суд отпустил экс-полицейского под домашний арест.

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27 февраля Голунов сообщил, что к делу были приобщены результаты экспертизы, которая обнаружила в его волосах следы наркотических средств. Журналист заявил, что экспертиза может стать еще одним эпизодом в деле о фальсификации доказательств полицейскими, потому что она доказывает, что Голунов не употреблял наркотики. «В противном случае их бы нашли не на кончиках волос. Более того, экспертиза обнаружила наркотики, которых даже нет в деле: например, непонятно, откуда взялся мефедрон», — объяснил журналист.

А 29 февраля проект «База» опубликовал показания Игоря Ляховца, в которых он отрицает, что занимался фальсифицкацией результатов оперативной работы, приобретал и хранил наркотики. Экс-полицейский также считает, что его подчиненные не совершали этих преступлений и «действовали в соответствии с законом». Ляховец настаивает на том, что журналист причастен к хранению наркотиков и собранная оперативниками информация может доказать это.

5 марта «Медуза» сообщила, что следователи проверят Голунова на «психические расстройства, адекватность восприятия и зависимость от психоактивных веществ» .

По словам адвоката Голунова Сергея Бадамшина, «это обычная практика». Экспертизу проведут амбулаторно, сообщило РИА «Новости».

«Голунов находится в статусе потерпевшего по уголовному делу в отношении сотрудников МВД. При этом у следствия есть данные, что журналист состоял на учете в психоневрологическом диспансере», — объяснил «Интерфаксу» источник, знакомый с ситуацией, уточнив, что экспертиза необходима, «чтобы исключить сомнения в подлинности его показаний».

По информации в телеграме Baza, на экспертизе настояло руководство СК после того, как стало известно, «что в раннем детстве Иван наблюдался у психиатра». Издание сообщает, что Голунов работал с психиатром с 1987 года, когда ходил в логопедический детский сад.

Сам журналист объяснил, что на него действительно заводили карточку наблюдательной помощи, но в 2002 году ее сдали в архив. «А в 2013 году я получил паспорт моряка, где у меня была психиатрическая экспертиза, то есть я был здоров», — резюмировал Голунов.