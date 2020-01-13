СК после обращения Голунова в ФСБ возбудил дело против полицейских, которые его задержали

Следственный комитет 13 января прислал журналисту Ивану Голунову уведомление о возбуждении уголовного дела против полицейских, которые его задержали

Ведомство прислало журналисту документ, в котором указало, что в отношении сотрудников полиции возбуждено дело по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий). Об этом Голунов сообщил в своем телеграм-канале.

Судя по фотографии, уведомление датировано 18 декабря. В тексте письма говорится, что уголовное дело возбудил старший следователь по особо важным делам О.С. Шачнев. Напомним, 19 декабря президенту России Владимиру Путину во время пресс-конференции задали вопрос о ходе дела Голунова. Путин ответил, что уголовные дела возбудили против пятерых силовиков, и добавил, что не знает, кто стал заказчиком обвинений Голунова.

В своем посте журналист «Медузы» выразил удивление тому, что дело квалифицировали по пункту «в» (причинение тяжких последствий). Он отметил, что к его случаю применимы пункты «а» и «б» — это применение насилия и незаконное применение специальных средств соответственно.