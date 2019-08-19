Мать девочки из Ингушетии, которой после истязаний тети ампутировали часть руки, рассказала, почему у нее забрали дочь

Что произошло? В одну из больниц Назрани 4 июля доставили семилетнюю девочку Аишу Ажигову с множеством гематом и ссадин. Подозреваемой в избиении ребенка стала ее тетя, которая воспитывала девочку без документов об опеке. Ее задержали и арестовали. Позже женщине предъявили обвинение в избиении племянницы в течение полугода.

Временным опекуном ребенка стала детский омбудсмен по Ингушетии Зарема Чахкиева.

Кто настоящие родители девочки? Лидия Евлоева и Иса Ганиев — родители избитой девочки — находятся в разводе. У них трое детей: помимо девочки есть еще двое сыновей. По словам Евлоевой, ее бывший муж был судим за убийство до их брака. Его снова посадили в тюрьму за ДТП, в котором он сбил трехлетнего ребенка. Из тюрьмы он сообщил родственникам жены, что разводится. «Я не печалилась о разводе — он по-скотски со мной и детьми обращался все эти годы. Издевался над моей хромотой [у Евловой одна нога короче другой, и она инвалид второй группы — Юга.ру], забирал всю мою пенсию по инвалидности до копейки. Пьянствовал, бил, даже не пытался содержать семью. Никакой любви у меня не осталось. Он никого, никого не любил, кроме себя. Аишу — она с детства косит — так и называл: косая. Говорил: "Твоя косая орет"», — цитирует «Лента.ру» Евлоеву.

Кто забрал девочку у матери? После развода Евлоева оставила детей себе. Сначала они жили в Сунже на участке, который им предоставили как малообеспеченным. Также им выделили вагончик, из которого женщина сделала комнату и кухню. Органы опеки поставили семью на учет. Позже женщина вышла замуж второй раз. Летом 2018 года сестра бывшего мужа Макка Ганиева решила забрать детей Евлоевой себе. Она пришла к ней с мужем Исой Марзиевым, сотрудником силовых структур. Они силой забрали всех троих детей и пригрозили расправой, если Евлоева будет жаловаться. В тот же день ей вернули мальчиков, но девочка осталась у Ганиевой. Видеться с дочерью Евлоевой не разрешали. «Я постоянно ходила к Макке, просила навестить Аишу, но меня прогоняли и угрожали лишением прав. Я просто ходила к их дому и смотрела на Аишу издалека. Тогда с ней было все в порядке — чистая, опрятно одетая. Я и в страшном сне не могла предположить, что родная тетя будет истязать ее, связывать и кусать. Однажды она подбежала ко мне, но Макка кинулась за ней, мы поругались. Чуть не с кулаками на меня... Муж еле затащил ее в дом», — пояснила Евлоева.

Почему забрали именно девочку? По словам Евлоевой, Ганиева воспитывает двоих сыновей от первого брака. После развода муж отправил ее к родителям, отобрал трех дочерей и не разрешил видеться с ними. Евлоева предположила, что по этой причине Макка забрала девочку и не позволила ее навещать. Известно, что Ганиева была ранее судима по ст. 111 УК (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека).

Почему ребенка начали избивать? Версия матери. Евлоева рассказала, что за три месяца до госпитализации Аиши Ганиев сильно избил свою сестру. Он прислал бывшей жене несколько голосовых сообщений, в которых рассказал, что встретил сестру на похоронах у родственников. Женщина была там вместе с девочкой, и якобы ребенок был неподобающе одет — в короткой юбке и без платка. «Он грязно обзывал сестру и рассказал, что избил ее до такой степени, что домой пришлось отправлять на такси — сама ехать не могла. Это все было при Аише. Возможно, Макка обозлилась на Ису и в отместку решила истязать его ребенка», — поделилась Евлоева. Все эти голосовые сообщения она передала следователям.

Что мать девочки сказала следствию? Когда Аишу привезли в больницу, Ганиева представилась ее матерью. Однако позже выяснилось, что ребенок подвергся истязаниям, и врачи вызвали полицию. Мать ребенка объявили в розыск. Полицейские пришли к Евлоевой и спросили, приводила ли она ребенка в больницу. «А я целый день дома сидела. Потом показали видео с Аишей, все ее повреждения. Я потеряла сознание», — сказала женщина. Затем она поехала в больницу, но к дочери ее не пустили. Врачи сказали, что это травмирует девочку. На допросе в Следственном комитете Евлоева была без адвоката. Она заявила, что на нее давили и угрожали отнять сыновей. Из-за этого женщина подписала все протоколы, которые ей дали. В них была запись о том, что она добровольно отдала дочь. По словам женщины, когда содержимое протоколов было обнародовано, ее стали травить. «Как только меня ни клеймили! Мы с мужем снимали тогда квартиру в Карабулаке. Местный участковый позвонил хозяйке квартиры и потребовал, чтобы нас выгнали. Брат хозяйки сказал, чтобы мы убирались в тот же день», — добавила Евлоева. Следком провел проверку в отношении матери Аиши. Он выяснил, имеется ли в ее действиях состав преступления по ст. 156 УК (Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего). В итоге нарушений не нашли. В августе Евлоева приехала с адвокатом к ингушскому детскому омбудсмену Зареме Чахкиевой. Она заявила, что хочет забрать девочку, но омбудсмен отказала.