«Я в страшном сне не могла предположить, что родная тетя будет истязать ее, связывать и кусать». Мать избитой девочки из Ингушетии рассказала, как у нее забрали дочь
Мать девочки из Ингушетии, которой после истязаний тети ампутировали часть руки, рассказала, почему у нее забрали дочь
Что произошло? В одну из больниц Назрани 4 июля доставили семилетнюю девочку Аишу Ажигову с множеством гематом и ссадин. Подозреваемой в избиении ребенка стала ее тетя, которая воспитывала девочку без документов об опеке. Ее задержали и арестовали. Позже женщине предъявили обвинение в избиении племянницы в течение полугода.
Временным опекуном ребенка стала детский омбудсмен по Ингушетии Зарема Чахкиева.
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Кто настоящие родители девочки? Лидия Евлоева и Иса Ганиев — родители избитой девочки — находятся в разводе. У них трое детей: помимо девочки есть еще двое сыновей. По словам Евлоевой, ее бывший муж был судим за убийство до их брака. Его снова посадили в тюрьму за ДТП, в котором он сбил трехлетнего ребенка. Из тюрьмы он сообщил родственникам жены, что разводится.
«Я не печалилась о разводе — он по-скотски со мной и детьми обращался все эти годы. Издевался над моей хромотой [у Евловой одна нога короче другой, и она инвалид второй группы — Юга.ру], забирал всю мою пенсию по инвалидности до копейки. Пьянствовал, бил, даже не пытался содержать семью. Никакой любви у меня не осталось. Он никого, никого не любил, кроме себя. Аишу — она с детства косит — так и называл: косая. Говорил: "Твоя косая орет"», — цитирует «Лента.ру» Евлоеву.
Кто забрал девочку у матери? После развода Евлоева оставила детей себе. Сначала они жили в Сунже на участке, который им предоставили как малообеспеченным. Также им выделили вагончик, из которого женщина сделала комнату и кухню. Органы опеки поставили семью на учет. Позже женщина вышла замуж второй раз.
Летом 2018 года сестра бывшего мужа Макка Ганиева решила забрать детей Евлоевой себе. Она пришла к ней с мужем Исой Марзиевым, сотрудником силовых структур. Они силой забрали всех троих детей и пригрозили расправой, если Евлоева будет жаловаться. В тот же день ей вернули мальчиков, но девочка осталась у Ганиевой. Видеться с дочерью Евлоевой не разрешали.
«Я постоянно ходила к Макке, просила навестить Аишу, но меня прогоняли и угрожали лишением прав. Я просто ходила к их дому и смотрела на Аишу издалека. Тогда с ней было все в порядке — чистая, опрятно одетая. Я и в страшном сне не могла предположить, что родная тетя будет истязать ее, связывать и кусать. Однажды она подбежала ко мне, но Макка кинулась за ней, мы поругались. Чуть не с кулаками на меня... Муж еле затащил ее в дом», — пояснила Евлоева.
Почему забрали именно девочку? По словам Евлоевой, Ганиева воспитывает двоих сыновей от первого брака. После развода муж отправил ее к родителям, отобрал трех дочерей и не разрешил видеться с ними. Евлоева предположила, что по этой причине Макка забрала девочку и не позволила ее навещать. Известно, что Ганиева была ранее судима по ст. 111 УК (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека).
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Почему ребенка начали избивать? Версия матери. Евлоева рассказала, что за три месяца до госпитализации Аиши Ганиев сильно избил свою сестру. Он прислал бывшей жене несколько голосовых сообщений, в которых рассказал, что встретил сестру на похоронах у родственников. Женщина была там вместе с девочкой, и якобы ребенок был неподобающе одет — в короткой юбке и без платка.
«Он грязно обзывал сестру и рассказал, что избил ее до такой степени, что домой пришлось отправлять на такси — сама ехать не могла. Это все было при Аише. Возможно, Макка обозлилась на Ису и в отместку решила истязать его ребенка», — поделилась Евлоева.
Все эти голосовые сообщения она передала следователям.
Что мать девочки сказала следствию? Когда Аишу привезли в больницу, Ганиева представилась ее матерью. Однако позже выяснилось, что ребенок подвергся истязаниям, и врачи вызвали полицию. Мать ребенка объявили в розыск. Полицейские пришли к Евлоевой и спросили, приводила ли она ребенка в больницу.
«А я целый день дома сидела. Потом показали видео с Аишей, все ее повреждения. Я потеряла сознание», — сказала женщина.
Затем она поехала в больницу, но к дочери ее не пустили. Врачи сказали, что это травмирует девочку.
На допросе в Следственном комитете Евлоева была без адвоката. Она заявила, что на нее давили и угрожали отнять сыновей. Из-за этого женщина подписала все протоколы, которые ей дали. В них была запись о том, что она добровольно отдала дочь.
По словам женщины, когда содержимое протоколов было обнародовано, ее стали травить.
«Как только меня ни клеймили! Мы с мужем снимали тогда квартиру в Карабулаке. Местный участковый позвонил хозяйке квартиры и потребовал, чтобы нас выгнали. Брат хозяйки сказал, чтобы мы убирались в тот же день», — добавила Евлоева.
Следком провел проверку в отношении матери Аиши. Он выяснил, имеется ли в ее действиях состав преступления по ст. 156 УК (Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего). В итоге нарушений не нашли.
В августе Евлоева приехала с адвокатом к ингушскому детскому омбудсмену Зареме Чахкиевой. Она заявила, что хочет забрать девочку, но омбудсмен отказала.
Что сейчас с девочкой? 5 августа врачи заявили, что левую руку ребенка можно спасти от ампутации, однако правую придется удалить. Через два дня Аише ампутировали кисть и предплечье. Детский омбудсмен Анна Кузнецова 9 августа навестила в больнице пациентку и рассказала, что она стала веселой и активной. 12 августа девочка начала ходить и даже бегать. Врачи пообещали поставить ей протез. Помочь в этом пообещал сенатор Совета Федерации от Ингушетии Белан Хамчиев. Сейчас с врачами консультируются, чтобы изготовить для ребенка современный бионический протез, максимально приближенный к работе человеческой руки.
Для девочки ищут семью. По словам омбудсмена, Аишу хотят удочерить десятки людей.
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