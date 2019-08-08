Врачи пообещали поставить протез девочке из Ингушетии, которой ампутировали часть руки
Медики планируют установить протез избитой девочке из Ингушетии, которой 7 августа ампутировали кисть и предплечье
В первые дни после госпитализации врачи сообщили, что у девочки нет улучшений с кровоснабжением рук. У нее диагностировали полное нарушение кровоснабжения правого предплечья и кисти. От ампутации удалось спасти левую руку, но правую решили ампутировать. 7 августа ребенку удалили омертвевшую часть руки.
Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль 8 августа рассказал, что после операции нужно время, чтобы дальше наблюдать состояние ребенка. Это займет полторы-две недели, сообщает RT.
«Потом будет очень много вопросов с тем, чтобы ей сделать нормальный протез, чтобы она была полноценной девочкой. Я думаю, со временем обязательно будет протез», — цитирует детского хирурга РИА «Новости».
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