Избитой в Ингушетии девочке ампутировали часть руки
Московские врачи ампутировали правое предплечье девочке из Ингушетии, госпитализированной со следами истязательств
Операцию провели специалисты НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля. В пресс-службе НИИ сообщили, что ребенку удалили омертвевшую часть руки — кисть и предплечье.
Врачи надеются, что локтевой сустав удастся сохранить. Его в дальнейшем можно будет использовать для протезирования.
Как писали Юга.ру, семилетняя девочка с множеством ушибов и гематом поступилав одну из больниц Назрани 4 июля. По подозрению в избиении девочки задержали и арестовали ее 35-летнюю тетю. Она воспитывала ребенка без документов об опеке. Позже женщине предъявили обвинение в систематических избиениях племянницы в течение полугода.
Из семьи арестованной забрали еще двух детей. Врачи не нашли у них серьезных травм, но выявили нарушения в развитии. Женщину хотят лишить родительских прав.
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова рассказала, что девочку хотят удочерить десятки людей.
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