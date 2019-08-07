Избитой в Ингушетии девочке ампутировали часть руки

Операцию провели специалисты НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля. В пресс-службе НИИ сообщили, что ребенку удалили омертвевшую часть руки — кисть и предплечье.

Врачи надеются, что локтевой сустав удастся сохранить. Его в дальнейшем можно будет использовать для протезирования.

Как писали Юга.ру, семилетняя девочка с множеством ушибов и гематом поступилав одну из больниц Назрани 4 июля. По подозрению в избиении девочки задержали и арестовали ее 35-летнюю тетю. Она воспитывала ребенка без документов об опеке. Позже женщине предъявили обвинение в систематических избиениях племянницы в течение полугода.

Из семьи арестованной забрали еще двух детей. Врачи не нашли у них серьезных травм, но выявили нарушения в развитии. Женщину хотят лишить родительских прав.

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова рассказала, что девочку хотят удочерить десятки людей.