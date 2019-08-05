Консилиум врачей решил ампутировать правую руку девочки из Ингушетии

Консилиум врачей принял решение об ампутации правой руки девочки из Ингушетии, над которой издевалась тетя

О решении, принятом специалистами московского НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, сообщил президент клиники Леонид Рошаль. Ранее врачи сообщали, что у девочки диагностировали полное нарушение кровоснабжения правого предплечья и кисти, на правой руке образовалась сухая гангрена. «Мы боролись за каждый сантиметр, за каждый миллиметр. Но проблема с правой рукой есть. И сегодня решился вопрос о необходимости ампутации», — цитирует Рошаля пресс-служба главы Ингушетии.

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Он добавил, что угрозы ампутации левой руки нет, а ожоги, которые были на ягодицах, полностью зажили. По словам директора НИИ Валерия Митиша, первый этап операции будет проведен в ближайшие дни. «Возможно, это будет не последняя операция, врачи будут стараться сохранить ребенку локтевой сустав», — уточнил Митиш. Также у девочки диагностировали врожденный вывих левого тазобедренного сустава. Его лечением планируют заняться после полной реабилитации.