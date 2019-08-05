Консилиум врачей решил ампутировать правую руку девочки из Ингушетии
Консилиум врачей принял решение об ампутации правой руки девочки из Ингушетии, над которой издевалась тетя
О решении, принятом специалистами московского НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, сообщил президент клиники Леонид Рошаль. Ранее врачи сообщали, что у девочки диагностировали полное нарушение кровоснабжения правого предплечья и кисти, на правой руке образовалась сухая гангрена.
«Мы боролись за каждый сантиметр, за каждый миллиметр. Но проблема с правой рукой есть. И сегодня решился вопрос о необходимости ампутации», — цитирует Рошаля пресс-служба главы Ингушетии.
Он добавил, что угрозы ампутации левой руки нет, а ожоги, которые были на ягодицах, полностью зажили.
По словам директора НИИ Валерия Митиша, первый этап операции будет проведен в ближайшие дни.
«Возможно, это будет не последняя операция, врачи будут стараться сохранить ребенку локтевой сустав», — уточнил Митиш.
Также у девочки диагностировали врожденный вывих левого тазобедренного сустава. Его лечением планируют заняться после полной реабилитации.
Как писали Юга.ру, семилетнаяя девочка с множеством ушибов и гематом поступила в одну из больниц Назрани 4 июля. По подозрению в избиении девочки задержали и арестовали ее 35-летнюю тетю. Она воспитывала ребенка без документов об опеке. Позже женщине предъявили обвинение в систематических избиениях племянницы в течение полугода.
Из семьи арестованной забрали еще двух детей. Врачи не нашли у них серьезных травм, но выявили нарушения в развитии. Женщину хотят лишить родительских прав.
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова рассказала, что девочку хотят удочерить десятки людей.
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