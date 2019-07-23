Врачам удалось спасти от ампутации левую руку избитой девочки из Ингушетии

Медики смогли спасти руку девочке из Ингушетии, которая в начале июля попала в больницу с побоями, нанесенными ее тетей

Ранее врачи сообщали, что у девочки нет улучшений с кровоснабжением рук. У нее диагностировали полное нарушение кровоснабжения правого предплечья и кисти. В пресс-службе московского НИИ неотложной детской хирургии и травматологии 23 июля рассказали, что удалось избежать ампутацию левой руки ребенка. Однако рука пока обездвижена, потому что, по словам врачей, девочке туго бинтовали конечности дома, из-за чего повредились нервные окончания.

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Ранее медики рассказывали, что на правой руке ребенка сухая гангрена и ее планируют ампутировать. Сейчас специалисты следят за состоянием правой руки, чтобы принять решение об уровне ампутации. Кроме того, у пациентки диагностировали врожденный вывих левого тазобедренного сустава. Его лечением планируют заняться после полной реабилитации. По словам врачей, общее состояние девочки стабильное. У нее заживают ожоги на ягодицах, сообщает РИА «Новости».

Как писали Юга.ру, семилетнаяя девочка с множеством ушибов и гематом поступила в одну из больниц Назрани 4 июля. По подозрению в избиении девочки задержали и арестовали ее 35-летнюю тетю. Она воспитывала ребенка без документов об опеке. Позже женщине предъявили обвинение в систематических избиениях племянницы в течение полугода.