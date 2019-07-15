Избитую девочку из Ингушетии хотят удочерить десятки людей — детский омбудсмен
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова в июле навестила в больнице семилетнюю девочку из Ингушетии, которую избивала ее тетя
Кузнецова вместе с президентом НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонидом Рошалем побывала в отделении реанимации и пообщалась с пострадавшей.
По ее словам, от граждан поступают десятки звонков с вопросами о состоянии девочки, о том, как ее можно удочерить. В больницу люди приносят угощения и игрушки для ребенка, передает RT.
«У нас разрывается телефон от предложений взять ребенка в семью», — сказала Кузнецова.
Детский омбудсмен добавила, что девочке назначили правильное лечение. За ней следит внимательный и добрый персонал, сообщили в пресс-службе уполномоченного при президенте России по правам ребенка.
Как писали Юга.ру, 4 июля в одну из больниц Назрани поступила семилетняя девочка. У нее были многочисленные кровоподтеки, ссадины и ушибы. По подозрению в истязаниях над девочкой задержали и арестовали ее 35-летнюю тетю, которая воспитывала ребенка без документов об опеке. 12 июля ей предъявили обвинение в систематических избиениях племянницы в течение полугода. В этот же день медики рассказали, что самочувствие девочки стало улучшаться.
Позже из семьи арестованной женщины забрали еще двух детей. Врачи не обнаружили у них серьезных травм и следов побоев, однако выявили нарушения в развитии. Их мать хотят лишить родительских прав.
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