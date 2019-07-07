В Ингушетии тетю избитой семилетней девочки заключили под стражу

Женщину, подозреваемую в избиении семилетней девочки в Ингушетии, 6 июля заключили под стражу

Девочку 4 июля госпитализировали с многочисленными кровоподтеками, ссадинами и ушибами. Ребенка экстренно прооперировали чтобы сохранить правую руку. По версии следствия, повреждения девочке нанесла 35-летняя жительница Сунжа, которая является ей родной тетей по линии отца.

Ребенка воспитывают в семье тети без оформления документов об установлении опеки. При этом ее мать живет отдельно.

Следователи установили и допросили родителей пострадавшей, ее тетя вину не признала. Однако 6 июля суд заключил ее под стражу, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Республике Ингушетии. Против женщины возбудили уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении малолетнего).