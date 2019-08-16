Девочку, которую мать бросила в кафе Белореченска, выписали из больницы и 13 августа передали бабушке, которая живет в Адыгее

12 августа в кафе Белореченка 35-летняя жительница Адыгеи бросила свою дочь в игровой комнате, оставив в кармане кофты девочки записку с просьбой найти ей новых родителей. Полицейские нашли женщину. Она объяснила свой поступок тем, что отец девочки — гражданин африканской Республики Чад — финансово не помогает семье, а сама она не может обеспечить дочь всем необходимым.

16 августа органы опеки Шовгеновского района, где живет женщина, обследуют условия пребывания ребенка и примут решение о его передаче под предварительную опеку, сообщил порталу Юга.ру уполномоченный по правам ребенка в Адыгее Александр Ивашин. Он рассказал, что сейчас девочка находится вне опасности. Бабушка уже воспитывает ее старшую сестру и заявила о готовности взять опеку над второй внучкой.

Одновременно работают органы опеки Гиагинского района, где живет мать девочек. Установлено, что семья не состояла на учете как неблагополучная. Женщина официально не трудоустроена, но за дополнительной помощью в связи с трудным материальным положением не обращалась, при этом она получала все положенные выплаты как многодетная мать.

«Органы опеки уже обследовали дом, где проживает мать. Там требуется ремонт, но признаков аварийности нет. Сама женщина не может пояснить, что заставило ее бросить ребенка, говорит, "что-то на меня нашло"», — рассказал Александр Ивашин.

Во время беседы с ней также выяснялось, почему девочка не оформлена в детский сад и почему женщина не предпринимала попыток вернуть старшего ребенка, который с 2014 года живет с отцом и сейчас находится в Республике Чад.

«Положение данной семьи находится в поле зрения органов опеки республики. Однако окончательное решение по данной ситуации может быть принято только после комплексной проверки и мероприятий, которые проводятся следственными органами Краснодарского края», — заключил Ивашин.