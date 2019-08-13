В Белореченске жительница Адыгеи бросила в кафе дочь с запиской, чтобы ей нашли новых родителей

В Белореченске следственный комитет начал проверку после того, как 12 августа в кафе бросили ребенка

Сотрудники одного из кафе города позвонили в полицию и сообщили, что в игровой комнате девочка долгое время находится одна. Прибывшие на место полицейские нашли в кармане кофты ребенка записку. В ней было написано имя и возраст девочки, а также просьба найти ей новых родителей, рассказали в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Ребенка доставили в больницу Белореченска, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Полицейские установили личность матери девочки — это 35-летняя жительница Адыгеи. Следственный комитет поднял вопрос о передаче им материалов дела из полиции в связи с общественным резонансом.

В пресс-службе отдела МВД России по Белореченскому району порталу Юга.ру рассказали, что, по словам женщины, она состоит в официальном браке с жителем города Нджамена африканской республики Чад, от которого у нее двое детей. Мужчина финансово не помогает семье, а из-за трудного материального положения россиянка не может обеспечить дочь всем необходимым. К административной и уголовной отвественности женщину раньше не привлекали, на профилактическом учете семья не состоит.