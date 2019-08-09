Детский омбудсмен рассказала о состоянии девочки из Ингушетии, которой ампутировали часть руки

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова 9 августа навестила в больнице семилетнюю девочку из Ингушетии, которой ампутировали кисть и предплечье

По словам омбудсмена, результат лечения заметен: ребенок стал веселым и активным.

«Единственное, что меня удивило, — это ее интерес к машинкам. Я принесла ей куклу, но она осталась к ней равнодушна, все ее внимание занимали машинки, мы устраивали соревнования», — сказала Кузнецова.

Она рассказала, что детский омбудсмен в Ингушетии оформила на себя временную опеку. Сейчас ищут того, кто бы в дальнейшем смог заботиться о ребенке, но до окончания расследования это решение принять не могут, сообщили в пресс-службе уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка.

Напомним, в июле Кузнецова рассказывала, что девочку из Ингушетии хотят удочерить десятки людей.