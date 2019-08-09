Детский омбудсмен рассказала о состоянии девочки из Ингушетии, которой ампутировали часть руки

Ингушетия

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Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова 9 августа навестила в больнице семилетнюю девочку из Ингушетии, которой ампутировали кисть и предплечье

По словам омбудсмена, результат лечения заметен: ребенок стал веселым и активным.

«Единственное, что меня удивило, — это ее интерес к машинкам. Я принесла ей куклу, но она осталась к ней равнодушна, все ее внимание занимали машинки, мы устраивали соревнования», — сказала Кузнецова.

Она рассказала, что детский омбудсмен в Ингушетии оформила на себя временную опеку. Сейчас ищут того, кто бы в дальнейшем смог заботиться о ребенке, но до окончания расследования это решение принять не могут, сообщили в пресс-службе уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка.

Напомним, в июле Кузнецова рассказывала, что девочку из Ингушетии хотят удочерить десятки людей.

Как писали Юга.ру, семилетнюю девочку с множеством травм доставили в одну из больниц Назрани 4 июля. Подозреваемой в избиении ребенка стала ее 35-летняя тетя. Женщину задержали и арестовали. Позже ей предъявили обвинение в избиениях племянницы в течение полугода. Из семьи арестованной забрали еще двух детей, у них выявили отставание в развитии. Женщину хотят лишить родительских прав.

В первые дни после госпитализации врачи заявили, что у ребенка нет улучшений с кровоснабжением рук. От ампутации удалось спасти левую руку, однако правую пришлось удалить. 7 августа ребенку ампутировали кисть и предплечье. Врачи пообещали поставить протез девочке.

Анна Кузнецова Дети Медицина Преступления против детей

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