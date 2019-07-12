Жительнице Ингушетии предъявили обвинение в систематических избиениях племянницы в течение полугода
Во множественных побоях, нанесенных семилетней девочке в Ингушетии, обвинили ее тетю
«В ходе расследования установлено, что в период с ноября 2018 по 3 июля 2019 года Макка Ганиева систематически наносила потерпевшей удары ремнем и отрезком шланга по голове и туловищу. Ей предъявлено обвинение по факту причинения тяжкого вреда здоровью семилетней девочки (п. "б" ч. 2 ст. 111 УК РФ)», — сообщили в пресс-службе СК РФ.
Сейчас следователи продолжают сбор доказательной базы.
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Как сообщали Юга.ру, 4 июля в одну из больниц Назрани поступила семилетняя девочка с многочисленными кровоподтеками, ссадинами и ушибами. Следствие задержало по подозрению в истязаниях над девочкой ее 35-летнюю тетю, которая воспитывала ребенка без оформления документов об опеке. Женщину заключили под стражу. Вину она не признает.
Позже из семьи, где избивали девочку, забрали двух детей. Врачи не обнаружили у них серьезных травм и следов побоев, однако выявили нарушения в развитии. Их мать хотят лишить родительских прав.
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