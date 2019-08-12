Избитая девочка из Ингушетии после ампутации части руки начала бегать
Семилетняя девочка из Ингушетии, которой 7 августа ампутировали часть руки, пошла на поправку
Врачи московского НИИ неотложной детской хирургии и травматологии 12 августа рассказали, что состояние ребенка начало улучшаться. По словам медиков, девочка начала ходить и даже бегать, она остается разговорчивой и контактной.
Пациентка получает сеансы баротерапии [физиотерапия, во время которой на организм действует повышенное или пониженное атмосферное давление — Юга.ру]. Врачи продолжают лечить рану на правой руке, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу НИИ неотложной детской хирургии и травматологии.
Как писали Юга.ру, семилетнюю девочку с множеством ушибов и ссадин доставили в одну из больниц Назрани 4 июля. Ее тетю задержали и арестовали по подозрению в избиении ребенка. Позже ей предъявили обвинение. Из семьи арестованной забрали еще двух детей, у них выявили отставание в развитии. Женщину хотят лишить родительских прав.
В первые дни после госпитализации врачи заявили, что у ребенка нет улучшений с кровоснабжением рук. От ампутации удалось спасти левую руку, однако правую пришлось удалить. 7 августа ребенку ампутировали кисть и предплечье, после этого врачи пообещали поставить протез девочке. Детский омбудсмен Анна Кузнецова 9 августа навестила в больнице пациентку и рассказала, что она стала веселой и активной.
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