Избитая девочка из Ингушетии после ампутации части руки начала бегать

Семилетняя девочка из Ингушетии, которой 7 августа ампутировали часть руки, пошла на поправку

Врачи московского НИИ неотложной детской хирургии и травматологии 12 августа рассказали, что состояние ребенка начало улучшаться. По словам медиков, девочка начала ходить и даже бегать, она остается разговорчивой и контактной.

Пациентка получает сеансы баротерапии [физиотерапия, во время которой на организм действует повышенное или пониженное атмосферное давление — Юга.ру]. Врачи продолжают лечить рану на правой руке, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу НИИ неотложной детской хирургии и травматологии.