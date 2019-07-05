В Ингушетии девочку из опекунской семьи доставили в больницу с травмами. Ее тетю подозревают в избиении
В ингушской Назрани 4 июля в детскую республиканскую клиническую больницу доставили семилетнюю девочку из опекунской семьи с ушибами, ссадинами, шрамами и гематомами
Ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии. У пациентки зафиксировали многочисленные кровоподтеки, ссадины и ушибы. Видео осмотра девочки врачом опубликовали в телеграм-канале Baza.
Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ингушетии Зарема Льянова сообщила, что девочке поставили диагноз «тромб сосудов». Ей провели операцию по восстановлению кровоснабжения в руке. Это было необходимо, чтобы сохранить конечность.
«Прогноз — более 50% того, что конечность удастся сохранить. Состояние девочки соответствует послеоперационному — стабильно тяжелое. Положительная динамика есть», — сказала Льянова.
По поручению временно исполняющего главы республики Махмуда-Али Калиматова ребенка отправят в московскую клинику Рошаля для дальнейшего лечения, сообщается на странице минздрава Ингушетии в инстаграме.
В пресс-службе республиканского МВД сообщили о начале проверки. Установлено, что последние полгода девочка жила в семье близкой родственницы в Сунже. Женщина рассказала полицейским, что ребенок получил травмы при падении в яму во дворе дома. В пресс-службе СУ СК РФ по Ингушетии сообщили, что возбудили уголовное дело, но не уточнили, по какой статье.
Уполномоченный при главе Ингушетии по правам ребенка Зарема Чахкиева опубликовала в своем инстаграме скриншот из материалов следствия, в которых указано, что дело возбудили по п. «б» ч. 2 ст. 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении малолетнего).
В документе говорится, что по подозрению в причинении травм девочке задержали и доставили в изолятор временного содержания 35-летнюю родственницу постадавшей. Уточняется, что женщина была ранее судима по ч. 1 ст. 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, или повлекшего за собой потерю зрения, речи, слуха либо какого-либо органа или утрату органом его функций).
Детский омбудсмен Анна Кузнецова написала в своем фейсбуке, что девочка жила в опекунской семье.
Руководитель республики заявил, что власти готовы оказать девочке необходимую помощь, сообщает РИА «Новости».
«Прежде всего, желаю скорейшего выздоровления девочке. Примем все возможные меры для этого», — цитирует Калиматова пресс-служба главы Ингушетии.
Он пообещал, что будет контролировать ход расследования уголовного дела, пишет RT.
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