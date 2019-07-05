В Ингушетии девочку из опекунской семьи доставили в больницу с травмами. Ее тетю подозревают в избиении

В ингушской Назрани 4 июля в детскую республиканскую клиническую больницу доставили семилетнюю девочку из опекунской семьи с ушибами, ссадинами, шрамами и гематомами

Ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии. У пациентки зафиксировали многочисленные кровоподтеки, ссадины и ушибы. Видео осмотра девочки врачом опубликовали в телеграм-канале Baza.

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ингушетии Зарема Льянова сообщила, что девочке поставили диагноз «тромб сосудов». Ей провели операцию по восстановлению кровоснабжения в руке. Это было необходимо, чтобы сохранить конечность.

«Прогноз — более 50% того, что конечность удастся сохранить. Состояние девочки соответствует послеоперационному — стабильно тяжелое. Положительная динамика есть», — сказала Льянова.

По поручению временно исполняющего главы республики Махмуда-Али Калиматова ребенка отправят в московскую клинику Рошаля для дальнейшего лечения, сообщается на странице минздрава Ингушетии в инстаграме.

В пресс-службе республиканского МВД сообщили о начале проверки. Установлено, что последние полгода девочка жила в семье близкой родственницы в Сунже. Женщина рассказала полицейским, что ребенок получил травмы при падении в яму во дворе дома. В пресс-службе СУ СК РФ по Ингушетии сообщили, что возбудили уголовное дело, но не уточнили, по какой статье.