Мать избитой в Ингушетии девочки захотела забрать ее себе
Мать избитой девочки из Ингушетии, которой ампутировали часть руки, в августе потребовала вернуть ей ребенка
Женщина приехала с адвокатом к детскому омбудсмену по республике Зареме Чахкиевой. Она заявила, что хочет забрать девочку и потребовала оплатить ей билеты в Москву.
«Я сказала, что не собираюсь этого делать. Если бы она в самом начале, когда это все произошло, обратилась, сказала: "Вот, я мать. Ребенка у меня забрали насильно", был бы разговор. А сейчас уже тема закрыта, где она раньше была», — цитирует Чахкиеву РИА «Новости».
Семилетнюю девочку с множеством гематом доставили в одну из больниц Назрани 4 июля. У ребенка были проблемы с ровоснабжением рук. Ее тетю задержали и арестовали по подозрению в избиении ребенка. Позже ей предъявили обвинение в избиениях племянницы в течение полугода. Также она воспитывала ребенка без документов об опеке.
Врачи 5 августа заявили, что левую руку девочки можно спасти от ампутации, однако правую придется удалить. Через два дня ребенку ампутировали кисть и предплечье. Детский омбудсмен Анна Кузнецова 9 августа навестила в больнице пациентку и рассказала, что она стала веселой и активной. 12 августа медики рассказали, что пациентка начала ходить и даже бегать. Врачи также пообещали поставить протез девочке.
Сенатор Совета Федарации от Ингушетии Белан Хамчиев предложил помочь девочке поставить протез руки.
«Сейчас врачи наблюдают за раной. Возможно, понадобятся еще операции. В ближайшее время начнем консультации с привлечением как отечественных, так и зарубежных специалистов по вопросу изготовления современного бионического протеза, который максимально приближен к действию человеческой руки и значительно повышает качество жизни», — сказал Хамчиев.
Он также уточнил, что помощь в протезировании будут оказывать и в дальнейшем. Поскольку ребенок будет расти, биопротез нужно будет менять, сообщили 16 августа в пресс-службе главы Республики Ингушетия.
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