Мать избитой в Ингушетии девочки захотела забрать ее себе

Мать избитой девочки из Ингушетии, которой ампутировали часть руки, в августе потребовала вернуть ей ребенка

Женщина приехала с адвокатом к детскому омбудсмену по республике Зареме Чахкиевой. Она заявила, что хочет забрать девочку и потребовала оплатить ей билеты в Москву. «Я сказала, что не собираюсь этого делать. Если бы она в самом начале, когда это все произошло, обратилась, сказала: "Вот, я мать. Ребенка у меня забрали насильно", был бы разговор. А сейчас уже тема закрыта, где она раньше была», — цитирует Чахкиеву РИА «Новости».

Семилетнюю девочку с множеством гематом доставили в одну из больниц Назрани 4 июля. У ребенка были проблемы с ровоснабжением рук. Ее тетю задержали и арестовали по подозрению в избиении ребенка. Позже ей предъявили обвинение в избиениях племянницы в течение полугода. Также она воспитывала ребенка без документов об опеке. Врачи 5 августа заявили, что левую руку девочки можно спасти от ампутации, однако правую придется удалить. Через два дня ребенку ампутировали кисть и предплечье. Детский омбудсмен Анна Кузнецова 9 августа навестила в больнице пациентку и рассказала, что она стала веселой и активной. 12 августа медики рассказали, что пациентка начала ходить и даже бегать. Врачи также пообещали поставить протез девочке.