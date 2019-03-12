Алана Мамаева навестила мужа в «Бутырке» и рассказала о его настроении
Алана Мамаева 12 марта навестила в СИЗО своего мужа, полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, подозреваемого в побоях и хулиганстве
Она рассказала телеканалу «360», что не виделась с супругом месяц и что он был в хорошем настроении.
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«Рада была встретиться, потому что давно меня не было. Он в отличной форме. Говорит, что бегает по 5-6 км в день, отжимается на брусьях по 100 раз и крутит велосипед по 15-20 км. Настроение отличное», — рассказала Мамаева.
Жена футболиста пояснила, что долго не могла встреться с ним, потому что ее не отпускали дети. Мамаева отметила, что ее муж получил письма поддержки от футболистов «Краснодара» Андрея Синицына, Юрия Газинского, Александра Мартыновича, а также от экс-игрока «быков» Виталия Калешина.
Мамаева призналась, что уже спокойно ждет решения суда.
«Невозможно в этом деле что-либо прогнозировать, поэтому все в ожидании счастья. Нужно просто ждать», — заключила она.
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Как сообщали Юга.ру, Павел Мамаев и братья Кокорины, а также их друг Александр Протасовицкий оказались под арестом после того, как они 8 октября 2018 года избили чиновника Минпромторга и его коллегу, а также водителя ведущей Первого канала.
11 октября спортсменов арестовали по делу о побоях и хулиганстве. Суд 6 февраля продлил арест до апреля. Футболисты находятся под стражей в «Бутырке».
25 февраля депутат Госдумы предложил отправить Мамаева и Кокорина под домашний арест в Рязань, где в декабре игроки местного футбольного клуба ограбили женщину на улице.
В конце февраля, после закрытия трансферного окна, стало известно Павел Мамаев подешевел на 1 млн евро. «Краснодар» намерен разорвать контракт с полузащитником.
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