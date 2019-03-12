Алана Мамаева навестила мужа в «Бутырке» и рассказала о его настроении

Алана Мамаева 12 марта навестила в СИЗО своего мужа, полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, подозреваемого в побоях и хулиганстве

Она рассказала телеканалу «360» , что не виделась с супругом месяц и что он был в хорошем настроении.

«Рада была встретиться, потому что давно меня не было. Он в отличной форме. Говорит, что бегает по 5-6 км в день, отжимается на брусьях по 100 раз и крутит велосипед по 15-20 км. Настроение отличное», — рассказала Мамаева.

Жена футболиста пояснила, что долго не могла встреться с ним, потому что ее не отпускали дети. Мамаева отметила, что ее муж получил письма поддержки от футболистов «Краснодара» Андрея Синицына, Юрия Газинского, Александра Мартыновича, а также от экс-игрока «быков» Виталия Калешина.

Мамаева призналась, что уже спокойно ждет решения суда.

«Невозможно в этом деле что-либо прогнозировать, поэтому все в ожидании счастья. Нужно просто ждать», — заключила она.