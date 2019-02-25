Мамаева и Кокорина предложили вместо СИЗО отправить в Рязань под домашний арест

Депутат Госдумы в феврале предложил отпустить футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина под домашний арест в Рязань

С инициативой выступил депутат Госдумы от фракции ЛДПР Александр Шерин, курирующий Рязанскую, Тамбовскую и Липецкую области.

Шерин направил письмо генпрокурору РФ Юрию Чайке и попросил ходатайствовать о домашнем аресте для футболистов. Он отметил, что Мамаев и Кокорин должны жить на территории базы футбольного клуба «Рязань» и проводить тренировки для местных спортсменов.

По словам депутата, нет доказательств того, что Мамаев и Кокорин угрожали кому-либо из участников дела. Шерин подчеркнул, что они признали вину, не представляют общественной опасности и не могут повлиять на расследование.

Он добавил, что домашний арест в Рязани позволит футболистам поддерживать спортивную форму и будет способствовать популяризации футбола, сообщил 25 февраля «Р-Спорт».