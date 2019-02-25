Мамаева и Кокорина предложили вместо СИЗО отправить в Рязань под домашний арест
Депутат Госдумы в феврале предложил отпустить футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина под домашний арест в Рязань
С инициативой выступил депутат Госдумы от фракции ЛДПР Александр Шерин, курирующий Рязанскую, Тамбовскую и Липецкую области.
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Шерин направил письмо генпрокурору РФ Юрию Чайке и попросил ходатайствовать о домашнем аресте для футболистов. Он отметил, что Мамаев и Кокорин должны жить на территории базы футбольного клуба «Рязань» и проводить тренировки для местных спортсменов.
По словам депутата, нет доказательств того, что Мамаев и Кокорин угрожали кому-либо из участников дела. Шерин подчеркнул, что они признали вину, не представляют общественной опасности и не могут повлиять на расследование.
Он добавил, что домашний арест в Рязани позволит футболистам поддерживать спортивную форму и будет способствовать популяризации футбола, сообщил 25 февраля «Р-Спорт».
Футбольный клуб «Рязань» в сезоне-2018/19 выступает в зоне «Центр» первенства Профессиональной футбольной лиги.
В конце декабря 21-летний футболист «Рязани» Дмитрий Митин с 19-летним приятелем Артемом Надеевым, который тренировался с командой, напали на женщину и украли у нее телефон и 36 тыс. рублей. Инцидент попал на запись камер видеонаблюдения. Парни стали фигурантами уголовного дела по ч 2 ст. 161 УК РФ (Грабеж).
Митин находится под домашним арестом, клуб расторг контракт с ним. Надеев пробыл два месяца в СИЗО, а 19 февраля его отпустили под домашний арест, где он пробудет до 17 февраля, сообщило ТАСС.
Как писали Юга.ру, Мамаева и братьев Кокориных, а также их друга Александра Протасовицкого подозревают в том, что они 8 октября избили чиновника Минпромторга и его коллегу, а также водителя ведущей Первого канала.
11 октября спортсменов арестовали по делу о побоях и хулиганстве. Суд 6 февраля продлил арест до апреля. Футболисты находятся под стражей в «Бутырке».
В конце февраля, после окончания трансферного периода Павел Мамаев подешевел на 1 млн евро из-за длительного заключения под стражей. «Краснодар» намерен разорвать контракт с полузащитником.
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