Что грозит футболистам Мамаеву и Кокорину? Краткий разбор

Портал Юга.ру разобрался, какое наказание грозит футболистам Павлу Мамаеву и Александру Кокорину и почему суд снова продлил им арест

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Как сообщали Юга.ру, 8 октября 2018 года футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин избили чиновника Минпромторга Дениса Пака и водителя телеведущей Первого канала. Через несколько дней спортсменов арестовали до 8 декабря и предъявили им обвинение в побоях и хулиганстве. Мамаев и Кокорин просили смягчить меру пресечения, однако Мосгорсуд отклонил их жалобу.

В ноябре 2018 года суд продлил срок следствия на два месяца, до 6 февраля. Позже статью о побоях заменили на причинение легкого вреда здоровью. 6 февраля Тверской районный суд Москвы вновь продлил срок заключения нападающему «Зенита» Александру Кокорину и хавбеку «Краснодара» Павлу Мамаеву на два месяца.

В чем обвиняют футболистов?

Футболистов обвиняют по ч. 2 ст. 115 УК РФ (Умышленное причинение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений) и по ч. 1 ст 213 УК РФ (Хулиганство). Максимальное наказание за первое преступление предусматривает два года лишения свободы, за второе — до пяти лет лишения свободы.

Спортсменов обвинили в преступлениях небольшой и средней тяжести. Статья 15 УК РФ говорит о том, что в зависимости от харктера и степени опасности все преступления делятся на небольшой или средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие.

В какую колонию могут попасть футболисты?

Отбывать наказание в колонии-поселении отправляют осужденных за умышленные преступления небольшой и средней тяжести и которые ранее не отбывали лишение свободы. Получается, что Кокорину и Мамаеву могут назначить именно такое наказание. Однако, в той же статье говорится, что суд может отправить подсудимого в колонию общего режима , если решит, что этому соответствуют обстоятельства совершения преступления и личности виновных. Кроме того, суду нужно мотивировать свое решение.

Исходя из того, что футболисты добровольно пришли в полицию, ранее не были судимы и, в целом, сотрудничали со следствием, адвокатам будет легко оспорить возможное решение о назначении футболистам колонии общего режима. Наиболее вероятным исходом в данном случае будет все-таки колония-поселение.

Какое наказание может им грозить?

Футболистов судят сразу по двум статьям, а это значит, что наказание им будут выбирать по совокупности преступлений. В соответствии с ч. 2 ст. 69 УК РФ, наказания за преступления небольшой и средней тяжести поглощаются наиболее тяжким. Тогда футболистам максимально может грозить до пяти лет лишения свободы. Это произойдет при наилучшем раскладе. При наихудшем — наказания сложат друг с другом. Тогда мы получаем цифру семь. Именно столько может грозить Кокорину и Мамаеву.

По общему правилу, в России лишение свободы назначают сроком от двух месяцев до 20 лет или до 25 лет по совокупности преступлений. Может ли суд назначить футболистам минимальное наказание и приговорить их к двум месяцам лишения свободы в колонии-поселения или общего режима? Теоретически да, но смысла в этом нет, ведь спортсмены уже четыре месяца провели в следственном изоляторе.

Что в итоге?

В апреле будет ровно полгода, как футболисты находятся в СИЗО. В соответствии со ст. 72 УК РФ (Исчисление сроков наказаний и зачет наказания) время содержания лица под стражей засчитывается в срок лишения свободы из расчета один день за:

один день отбывания наказания в тюрьме либо исправительной колонии строгого или особого режима;

полтора дня отбывания наказания в воспитательной колонии либо исправительной колонии общего режима;

два дня отбывания наказания в колонии-поселении.

Получается, что в апреле суд может приговорить спорстменов к одному году колонии-поселения либо к девяти месяцам заключения, но в колонии общего режима. Тогда Кокорина и Мамаева сразу отпустят из зала суда, ведь шесть месяцев в следственном изоляторе равносильны этому наказанию.