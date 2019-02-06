Что грозит футболистам Мамаеву и Кокорину? Краткий разбор
Портал Юга.ру разобрался, какое наказание грозит футболистам Павлу Мамаеву и Александру Кокорину и почему суд снова продлил им арест
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Как сообщали Юга.ру, 8 октября 2018 года футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин избили чиновника Минпромторга Дениса Пака и водителя телеведущей Первого канала. Через несколько дней спортсменов арестовали до 8 декабря и предъявили им обвинение в побоях и хулиганстве. Мамаев и Кокорин просили смягчить меру пресечения, однако Мосгорсуд отклонил их жалобу.
В ноябре 2018 года суд продлил срок следствия на два месяца, до 6 февраля. Позже статью о побоях заменили на причинение легкого вреда здоровью. 6 февраля Тверской районный суд Москвы вновь продлил срок заключения нападающему «Зенита» Александру Кокорину и хавбеку «Краснодара» Павлу Мамаеву на два месяца.
В чем обвиняют футболистов?
Футболистов обвиняют по ч. 2 ст. 115 УК РФ (Умышленное причинение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений) и по ч. 1 ст 213 УК РФ (Хулиганство). Максимальное наказание за первое преступление предусматривает два года лишения свободы, за второе — до пяти лет лишения свободы.
Спортсменов обвинили в преступлениях небольшой и средней тяжести. Статья 15 УК РФ говорит о том, что в зависимости от харктера и степени опасности все преступления делятся на небольшой или средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие.
В какую колонию могут попасть футболисты?
Отбывать наказание в колонии-поселении отправляют осужденных за умышленные преступления небольшой и средней тяжести и которые ранее не отбывали лишение свободы. Получается, что Кокорину и Мамаеву могут назначить именно такое наказание. Однако, в той же статье говорится, что суд может отправить подсудимого в колонию общего режима, если решит, что этому соответствуют обстоятельства совершения преступления и личности виновных. Кроме того, суду нужно мотивировать свое решение.
Исходя из того, что футболисты добровольно пришли в полицию, ранее не были судимы и, в целом, сотрудничали со следствием, адвокатам будет легко оспорить возможное решение о назначении футболистам колонии общего режима. Наиболее вероятным исходом в данном случае будет все-таки колония-поселение.
Какое наказание может им грозить?
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Футболистов судят сразу по двум статьям, а это значит, что наказание им будут выбирать по совокупности преступлений. В соответствии с ч. 2 ст. 69 УК РФ, наказания за преступления небольшой и средней тяжести поглощаются наиболее тяжким. Тогда футболистам максимально может грозить до пяти лет лишения свободы. Это произойдет при наилучшем раскладе. При наихудшем — наказания сложат друг с другом. Тогда мы получаем цифру семь. Именно столько может грозить Кокорину и Мамаеву.
По общему правилу, в России лишение свободы назначают сроком от двух месяцев до 20 лет или до 25 лет по совокупности преступлений. Может ли суд назначить футболистам минимальное наказание и приговорить их к двум месяцам лишения свободы в колонии-поселения или общего режима? Теоретически да, но смысла в этом нет, ведь спортсмены уже четыре месяца провели в следственном изоляторе.
Что в итоге?
В апреле будет ровно полгода, как футболисты находятся в СИЗО. В соответствии со ст. 72 УК РФ (Исчисление сроков наказаний и зачет наказания) время содержания лица под стражей засчитывается в срок лишения свободы из расчета один день за:
- один день отбывания наказания в тюрьме либо исправительной колонии строгого или особого режима;
- полтора дня отбывания наказания в воспитательной колонии либо исправительной колонии общего режима;
- два дня отбывания наказания в колонии-поселении.
Получается, что в апреле суд может приговорить спорстменов к одному году колонии-поселения либо к девяти месяцам заключения, но в колонии общего режима. Тогда Кокорина и Мамаева сразу отпустят из зала суда, ведь шесть месяцев в следственном изоляторе равносильны этому наказанию.
Таким образом, действия суда выглядят вполне логично, учитывая тяжесть совершенных футболистами преступлений. Конечно, суд мог бы отпустить их под домашний арест или выбрать любую другую меру пресечения. Но тогда через какое-то время, после вынесения приговора, спортсмены оказались бы в колонии, а не в следственном изоляторе.
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