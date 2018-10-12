Мамаева и Кокорина доставили в карантинные камеры «Бутырки»
Футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина 12 октября доставили в карантинные камеры московского СИЗО Бутырской тюрьмы
Через десять дней спортсменов переведут в камеры специального блока, где более комфортные условия, видеонаблюдение и особо пристальное внимание к безопасности. Также там меньше людей.
У подозреваемых жалоб и претензий нет, рассказал РИА «Новости» ответственный секретарь ОНК Москвы Иван Мельников.
Как сообщали Юга.ру, 8 октября игрок «Краснодара» Павел Мамаев и нападающий «Зенита» Александр Кокорин оказались под следствием из-за участия в двух инцидентах в Москве. Они напали на чиновника Минпромторга и водителя ведущей Первого канала.
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На футболистов завели уголовное дело по ст. 116 УК РФ (Побои) и ч. 2 ст. 213 УК РФ (Хулиганство). Их вызвали на допрос 10 октября, после чего задержали на 48 часов. Позже стало известно, что за эти же инциденты задержали младшего брата Кокорина Кирилла.
Тверской суд Москвы 11 октября арестовал на два месяца Павла Мамаева, Александра Кокорина и его младшего брата. Они будут находиться под стражей до 8 декабря.
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