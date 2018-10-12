Мамаева и Кокорина доставили в карантинные камеры «Бутырки»

Футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина 12 октября доставили в карантинные камеры московского СИЗО Бутырской тюрьмы

Через десять дней спортсменов переведут в камеры специального блока, где более комфортные условия, видеонаблюдение и особо пристальное внимание к безопасности. Также там меньше людей.

У подозреваемых жалоб и претензий нет, рассказал РИА «Новости» ответственный секретарь ОНК Москвы Иван Мельников.

Как сообщали Юга.ру, 8 октября игрок «Краснодара» Павел Мамаев и нападающий «Зенита» Александр Кокорин оказались под следствием из-за участия в двух инцидентах в Москве. Они напали на чиновника Минпромторга и водителя ведущей Первого канала.

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На футболистов завели уголовное дело по ст. 116 УК РФ (Побои) и ч. 2 ст. 213 УК РФ (Хулиганство). Их вызвали на допрос 10 октября, после чего задержали на 48 часов. Позже стало известно, что за эти же инциденты задержали младшего брата Кокорина Кирилла.