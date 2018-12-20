Любовницы Мамаева, вред денег и оборзевшие футболисты. Алана Мамаева дала интервью каналу «Дневник хача»

Жена арестованного футболиста Павла Мамаева Алана стала героиней «Шоу без названия» Амирана Сардарова на YouTube-канале «Дневник хача»

«Футболисты не стали плохими. Они немножко расслабились, мягко говоря. В таком молодом возрасте они получают гигантские деньги, которые просто сносят им голову. Понимаю, что это зарабатывается трудом, но в любом случае это огромные деньги, которые сваливаются на молодого пацана. От этого сносит башню. У тебя есть деньги, безнаказанность за твои действия — ты можешь делать все, что хочешь. Раз прокатывает, два, три», — считает Мамаева.

Также она ответила на вопрос Сардарова, почему в последнее время с участием футболистов происходит так много негативных ситуаций.

«Люди, которых мы не знали, начали внезапно защищать, как будто лучшие друзья. Кто-то стихи пишет, кто-то песни, а кто-то — передачи. Я хожу по ним только для того, чтобы разъяснить, что Паша и Саша не только бандиты, у них есть семьи, которые тоже страдают», — сказала Алана.

По ее словам, после ареста Павла многие из их общих знакомых предпочли остаться в стороне и не поддержали своего друга. При этом, по ее словам, очень многие начали на этой ситуации пиариться.

В интервью Мамаева рассказала о ситуации с арестом мужа, о том, как молодые футболисты испорчены деньгами, об отношениях с Павлом и его многочисленных изменах.

«Не могу сказать про всех, Но если смотреть в общем, то да. Ну а как еще объяснить ситуации, когда народ даже говорит: "Ну куда, хватит уже!". Потому что деньги дают такую расслабленность и вседозволенность, кажется, что все можно купить», — отметила Алана.

По ее мнению, чтобы это исправить, в футбольных школах и клубах должны быть психологи, которые работали бы с парнями и направляли их в нужное русло.

«В клубах нужны психологи, чтобы создать команду в команде. Например, в нашей команде, в "Краснодаре", нет команды — есть каждый отдельный игрок, у которого своя жизнь. Но сказать, что они команда, они не могут: они не общаются вне футбола, близких отношений у них нет, каждый сам за себя. Это же отражается на поле», — рассказала Мамаева.

Она также подчеркнула связь удач и промахов в карьере с семейной жизнью: «Как себя муж в семье ведет, так у него по жизни и складывается. Если Паша сломал ногу, значит, он накосячил».

Алана поделилась своими чувствами к мужу.

«Конечно, я все равно его люблю. Но есть и обида, ненависть, потому что все понимают, что произошло», — сказала она.

На вопрос о частых случаях измен футболистов своим женам, Мамаева предположила, что многие из них «просто не нагулялись», так как с детства много времени посвящают тренировкам.

«Я думала, что мой муж никогда мне не изменит, была в этом уверена. Сейчас я думаю, что изменяют все», — заявила она, добавив, что это не она его сейчас топит, а он ее утопил, появляясь в заведениях «с непонятными дамами».

«Я никогда не прощу это. Конечно, я пытаюсь спросить, я хочу вернуть семью, но такое простить невозможно. (…) Бывает измена какая-то, но когда ты постоянно изменяешь, это уже не измена, это уже психологические проблемы», — считает Алана.

Также она рассказала, что составила 30 пунктов того, что нужно будет сделать Мамаеву, чтобы загладить перед ней вину. Среди них — ежемесячный проход полиграфа (по ее словам, Павел уже согласился), новый номер телефона, запись контактов, согласованных с ней, никакого пароля на телефоне, Павел должен брать ее во все поездки, поддерживать ее во всех начинаниях и извиняться каждый день.

«Есть такой пункт: он должен будет найти всех шлюх, приехать со мной к ним, плюнуть им в лицо и сказать, что они шлюхи и не стоят даже моего мизинца», — сказала Алана.

«Меня это не касается, потому что за мной косяков нет. Я этого (такого отношения к себе) не заслужила. Почему я должна сидеть в Краснодаре, на минуточку, не в Москве, в четырех стенах, в городе, который я терпеть не могу (да-да, колхоз!), потому что я согласилась — ведь это мой муж, его карьера. Я сижу дома, а он тусуется 24/7 во всех городах. Если хочет, пусть разводится. Поверь, я замуж выйду и 15 раз, если мне надо будет, и с пятью детьми. А сейчас я даю ему возможность сделать меня счастливой», — заявила Алана.

При это, по ее словам, хоть выглядит, что королева — она, на самом деле давит ее муж. Поэтому, по ее мнению, от списка ее требований останется максимум треть.