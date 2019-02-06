Мамаеву и Кокорину продлили арест еще на два месяца

Краснодарский край, Вся Россия

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Тверской районный суд Москвы 6 февраля продлил срок заключения нападающего «Зенита» Александра Кокорина и хавбека «Краснодара» Павла Мамаева

Футболисты проведут в СИЗО еще два месяца — их арест продлили до 8 апреля, передает RT.

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Спортсмены находятся под стражей с 11 октября 2018 года: Мамаев, Кокорин, его брат Кирилл и их друг Александр Протасовицкий оказались под следствием из-за участия в двух потасовках в Москве. Следствие считает, что 8 октября они избили чиновника Минпромторга и его коллегу, а также водителя ведущей Первого канала.

Как сообщали Юга.ру, в декабре 2018 года статью о побоях поменяли на статью за причинение легкого вреда здоровью. Кроме того, фигурантов дела также обвиняют в хулиганстве.

Павел Мамаев Суд ФК «Зенит» ФК «Краснодар»

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