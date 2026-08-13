Трещины в стенах, разрушенные классы: школу Новороссийска после атаки БПЛА не смогут открыть к 1 сентября
Поврежденную после атаки школу в Новороссийске планируют восстановить к ноябрю
13 августа губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что провел день в пострадавшем накануне от атаки БПЛА Новороссийске.
По его словам, специалисты зафиксировали серьезные повреждения здания средней школы № 15. На одной из торцевых стен по всей высоте появились трещины. Кроме того, повреждены инженерные коммуникации, частично разрушены кабинеты директора, учительская и несколько учебных классов.
«Дом шатался, окна ходуном ходили»:
Глава региона отметил, что школу планировали восстановить к началу учебного года, но после обследования стало ясно, что завершить все работы в срок не получится.
На ремонт и восстановление здания потребуется около двух месяцев. Пока специалисты будут заниматься школой, учеников переведут в соседнее учебное заведение. Все основные работы планируют завершить до 1 ноября.
Напомним, в ночь на 12 августа Новороссийск подвергся мощной атаке БПЛА. Повреждены больше 90 домов, две школы, колледж и спортивное учреждение, два зерновых терминала, магистральные трубопроводы. Жертвами атаки стали три человека, в том числе восьмилетний ребенок. Пострадали как минимум 24 человека.
Как писали Юга.ру, 12 августа атака БПЛА разрушила путепровод в Новороссийске.