Краснодарский книжный объявил сбор изданий для распродажи
Сдать ненужные книги можно в магазин «Чарли» до 26 августа
8 августа краснодарский книжный магазин «Чарли» анонсировал сбор книг для распродажи. Отдать ненужные издания и получить деньги за их продажу может любой желающий.
Для участия нужно выбрать книги и заполнить заявку, указав информацию об изданиях и цену. Стоимость мягкой обложки может составлять 50–100 рублей, твердой — до 300 рублей.
Книги принимают в «Чарли» на улице Коммунаров, 58, ежедневно с 10:00 до 22:00 до 26 августа включительно.
Принести можно книги, изданные не раньше 2000 года: детские, художественные, нон-фикшн, сказки, прозу, поэзию, классику, современную литературу, а также периодику о культуре, моде, музыке, кино и архитектуре. К продаже не примут школьные учебники и книги в плохом состоянии.
«У меня нет боязни чистого листа — я настоящий графоман»:
Организаторы отметили, что могут отказать в приеме книг — каждую заявку будут согласовывать отдельно.
Сама распродажа пройдет с 28 по 30 августа. Продавцам не обязательно присутствовать на ней: сортировкой, подготовкой и продажей книг займется команда магазина. Деньги за проданные издания можно будет получить в течение недели после мероприятия.
Как писали Юга.ру, 19 августа в Краснодаре пройдет лекция об эволюции страха в литературе.