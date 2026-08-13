Краснодарский книжный объявил сбор изданий для распродажи

Сдать ненужные книги можно в магазин «Чарли» до 26 августа

8 августа краснодарский книжный магазин «Чарли» анонсировал сбор книг для распродажи. Отдать ненужные издания и получить деньги за их продажу может любой желающий.

Для участия нужно выбрать книги и заполнить заявку, указав информацию об изданиях и цену. Стоимость мягкой обложки может составлять 50–100 рублей, твердой — до 300 рублей.



Книги принимают в «Чарли» на улице Коммунаров, 58, ежедневно с 10:00 до 22:00 до 26 августа включительно.

Принести можно книги, изданные не раньше 2000 года: детские, художественные, нон-фикшн, сказки, прозу, поэзию, классику, современную литературу, а также периодику о культуре, моде, музыке, кино и архитектуре. К продаже не примут школьные учебники и книги в плохом состоянии.