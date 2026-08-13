Краснодарский книжный объявил сбор изданий для распродажи

Краснодарский край

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  • © Фото freepik, сайт freepik.com
    © Фото freepik, сайт freepik.com

Сдать ненужные книги можно в магазин «Чарли» до 26 августа

8 августа краснодарский книжный магазин «Чарли» анонсировал сбор книг для распродажи. Отдать ненужные издания и получить деньги за их продажу может любой желающий.

Для участия нужно выбрать книги и заполнить заявку, указав информацию об изданиях и цену. Стоимость мягкой обложки может составлять 50–100 рублей, твердой — до 300 рублей.

Книги принимают в «Чарли» на улице Коммунаров, 58, ежедневно с 10:00 до 22:00 до 26 августа включительно.

Принести можно книги, изданные не раньше 2000 года: детские, художественные, нон-фикшн, сказки, прозу, поэзию, классику, современную литературу, а также периодику о культуре, моде, музыке, кино и архитектуре. К продаже не примут школьные учебники и книги в плохом состоянии.

«У меня нет боязни чистого листа — я настоящий графоман»:

Организаторы отметили, что могут отказать в приеме книг — каждую заявку будут согласовывать отдельно.

Сама распродажа пройдет с 28 по 30 августа. Продавцам не обязательно присутствовать на ней: сортировкой, подготовкой и продажей книг займется команда магазина. Деньги за проданные издания можно будет получить в течение недели после мероприятия.

Как писали Юга.ру, 19 августа в Краснодаре пройдет лекция об эволюции страха в литературе.

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