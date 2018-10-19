Мосгорсуд отказался отпустить Павла Мамаева из СИЗО

Мосгорсуд 19 октября признал законным арест игрока ФК «Краснодар» Павла Мамаева

Согласно постановлению Тверского суда Москвы, Павла Мамаева, которого обвиняют в побоях и хулиганстве, заключили под стражу до 8 декабря. Мосгорсуд 19 октября оставил это решение без изменений, пишет «Интерфакс».

Как сообщали Юга.ру, полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, форварда «Зенита» Александра Кокорина, его младшего брата Кирилла и футболиста Александра Протасовицкого подозревают в участии в двух драках, которые произошли 8 октября в Москве. По данным следствия, спортсмены избили чиновников Минпромторга и напали на водителя ведущей Первого канала.

На них завели уголовное дело по ст. 116 УК РФ (Побои) и ч. 2 ст. 213 УК РФ (Хулиганство). 12 октября подозреваемых заключили под стражу на два месяца. В тот же день Мамаева и Кокорина доставили в карантинные камеры «Бутырки».

Во время очных ставок игрок краснодарского клуба принес извинения пострадавшим и заявил о готовности возместить моральный и физический ущерб. Кокорин признался в том, что оскорблял чиновника Минпромторга Дениса Пака по национальному признаку.