Мосгорсуд отказался отпустить Павла Мамаева из СИЗО

Краснодарский край, Вся Россия

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Мосгорсуд 19 октября признал законным арест игрока ФК «Краснодар» Павла Мамаева

Согласно постановлению Тверского суда Москвы, Павла Мамаева, которого обвиняют в побоях и хулиганстве, заключили под стражу до 8 декабря. Мосгорсуд 19 октября оставил это решение без изменений, пишет «Интерфакс».

Как сообщали Юга.ру, полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, форварда «Зенита» Александра Кокорина, его младшего брата Кирилла и футболиста Александра Протасовицкого подозревают в участии в двух драках, которые произошли 8 октября в Москве. По данным следствия, спортсмены избили чиновников Минпромторга и напали на водителя ведущей Первого канала.

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На них завели уголовное дело по ст. 116 УК РФ (Побои) и ч. 2 ст. 213 УК РФ (Хулиганство). 12 октября подозреваемых заключили под стражу на два месяца. В тот же день Мамаева и Кокорина доставили в карантинные камеры «Бутырки». 

Во время очных ставок игрок краснодарского клуба принес извинения пострадавшим и заявил о готовности возместить моральный и физический ущерб. Кокорин признался в том, что оскорблял чиновника Минпромторга Дениса Пака по национальному признаку. 

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Футболисты 17 октября подали прошение о переводе под домашний арест. На следующий день следователи московского главка полиции предъявили Мамаеву, Кокорину и их соучастникам обвинение в побоях и хулиганстве. 

Павел Мамаев Суд ФК «Зенит» ФК «Краснодар»
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