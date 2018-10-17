Денис Пак заявил, что у него нет претензий к Мамаеву: футболист к избиению не причастен

Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев, арестованный по делу о драках 8 октября в Москве, во время очных ставок с потерпевшими предложил примирение

Спортсмен принес извинения Сергею Гайсину, пострадавшему во время драки в кафе, и водителю ведущей Первого канала Виталию Соловчуку. Он также предложил возместить моральный и физический ущерб. Об этом «Интерфаксу» рассказал адвокат Мамаева Игорь Бушманов.

По его словам, третий потерпевший в рамках уголовного дела, по которому проходит Мамаев — чиновник Минпромторга Денис Пак — во время очной ставки сказал, что не имеет претензий к футболисту.

«Пак сказал, что к избиению он (Мамаев) не причастен, каких-либо выкриков, оскорблений со стороны Мамаева он не слышал», — добавил адвокат.