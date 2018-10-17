Денис Пак заявил, что у него нет претензий к Мамаеву: футболист к избиению не причастен
Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев, арестованный по делу о драках 8 октября в Москве, во время очных ставок с потерпевшими предложил примирение
Спортсмен принес извинения Сергею Гайсину, пострадавшему во время драки в кафе, и водителю ведущей Первого канала Виталию Соловчуку. Он также предложил возместить моральный и физический ущерб. Об этом «Интерфаксу» рассказал адвокат Мамаева Игорь Бушманов.
По его словам, третий потерпевший в рамках уголовного дела, по которому проходит Мамаев — чиновник Минпромторга Денис Пак — во время очной ставки сказал, что не имеет претензий к футболисту.
«Пак сказал, что к избиению он (Мамаев) не причастен, каких-либо выкриков, оскорблений со стороны Мамаева он не слышал», — добавил адвокат.
Адвокат Пака Наталья Шатихина подтвердила, что у чиновника нет претензий к Мамаеву, пишет «Медуза».
Бушманов напомнил, что игроку «Краснодара» пока не предъявили официальное обвинение, и выразил надежду, что следствие даст правильную юридическую оценку действиям футболиста, чтобы «не предъявлять ему лишнее и потом это прекращать».
Читайте также:
Как сообщали Юга.ру, Павла Мамаева и форварда «Зенита» Александра Кокорина подозревают в участии в двух драках, которые произошли 8 октября в Москве. По версии следствия, они напали на чиновника Минпромторга в кафе и избили водителя ведущей Первого канала. На футболистов завели уголовное дело по по ст. 116 УК РФ (Побои) и ч. 2 ст. 213 УК РФ (Хулиганство).
Тверской суд Москвы 11 октября арестовал спортсменов на два месяца, младшего брата Кокорина Кирилла, а также игрока любительской футбольной лиги Александра Протасовицкого. Следствие посчитало, что подозреваемые могут скрыться. Мамаев заявил, что не собирается скрываться и готов помогать следствию. Накануне адвокат игрока краснодарского клуба заявил, что его подзащитный сдал следователям свой загранпаспорт и готов сотрудничать со следствием.
Президент РФ Владимир Путин 15 октября наградил медалями орденов Дениса Пака и Сергея Гайсина, пострадавших во время драки в кафе.
Все материалы по теме:
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.