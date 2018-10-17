Мамаев и Кокорин просят о переводе под домашний арест

Арестованные за драки в Москве футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин подали прошение об изменении меры пресечения

«Они подали прошение на домашний арест, возможно, что будет принято соответствующее решение», — цитирует Sports.ru уполномоченную по правам человека в Москве Татьяну Потяеву.

Как сообщали Юга.ру, полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев и форвард «Зенита» Александр Кокорин стали фигурантами уголовного дела по ст. 116 УК РФ (Побои) и ч. 2 ст. 213 УК РФ (Хулиганство). Их подозревают в нападении 8 октября в Москве на чиновника Минпромторга и водителя ведущей Первого канала.

11 октября суд арестовал спортсменов, а также младшего брата Кокорина Кирилла и игрока любительской футбольной лиги Александра Протасовицкого на два месяца. На следующий день Мамаева и Кокорина доставили в карантинные камеры «Бутырки».

15 октября адвокат игрока краснодарского клуба подал аппеляцию, в которой попросил суд Москвы освободить спортсмена из-под стражи и разрешить ездить на тренировки с командой.