Мамаев и Кокорин просят о переводе под домашний арест
Арестованные за драки в Москве футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин подали прошение об изменении меры пресечения
«Они подали прошение на домашний арест, возможно, что будет принято соответствующее решение», — цитирует Sports.ru уполномоченную по правам человека в Москве Татьяну Потяеву.
Как сообщали Юга.ру, полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев и форвард «Зенита» Александр Кокорин стали фигурантами уголовного дела по ст. 116 УК РФ (Побои) и ч. 2 ст. 213 УК РФ (Хулиганство). Их подозревают в нападении 8 октября в Москве на чиновника Минпромторга и водителя ведущей Первого канала.
11 октября суд арестовал спортсменов, а также младшего брата Кокорина Кирилла и игрока любительской футбольной лиги Александра Протасовицкого на два месяца. На следующий день Мамаева и Кокорина доставили в карантинные камеры «Бутырки».
15 октября адвокат игрока краснодарского клуба подал аппеляцию, в которой попросил суд Москвы освободить спортсмена из-под стражи и разрешить ездить на тренировки с командой.
17 октября стало известно, что Мамаев во время очной ставки с потерпевшими принес извинения и заявил о готовности возместить моральный и физический ущерб. По словам адвоката футболиста, чиновник Минпромторга Денис Пак не имеет претензий к игроку «Краснодара».
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