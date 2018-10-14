Мамаев рассказал о первых дня в «Бутырке»: «Никому не пожелаю здесь оказаться»

Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев и нападающий «Зенита» Александр Кокорин дали комментарии после помещения в следственный изолятор «Бутырка»

Павел Мамаев рассказал члену московской Общественной наблюдательной комиссии (ОНК), что ждет своего адвоката, который должен прийти в понедельник.

«Я сожалею о поступке, о чем сказал в суде. Пока нахожусь здесь, состояние нормальное, жизнь продолжается», — поделился он.

Футболист сказал, что услышал по телевизору о том, что глава Чечни Рамзан Кадыров готов принять его в «Ахмат», но не смог прокомментировать это.

«Пока занят текущей ситуацией, никому не пожелаю здесь оказаться», — цитирует Мамаева «Дождь».

Александр Кокорин поблагодарил Рамзана Кадырова за поддержку и сообщил, что подал заявление на посещение спортзала в СИЗО.

«Надеюсь, что в ситуации разберутся, не унываю. Утром ел кашу, пью чай. Первым делом спросил, есть ли спортзал. Написал заявление, чтобы попасть туда», — рассказал спортсмен.

Он добавил, что получил много писем и постарается всем ответить. Кроме того, футболист сказал, что сожалеет о случившемся.