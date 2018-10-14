Мамаев рассказал о первых дня в «Бутырке»: «Никому не пожелаю здесь оказаться»

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Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев и нападающий «Зенита» Александр Кокорин дали комментарии после помещения в следственный изолятор «Бутырка»

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Павел Мамаев рассказал члену московской Общественной наблюдательной комиссии (ОНК), что ждет своего адвоката, который должен прийти в понедельник.

«Я сожалею о поступке, о чем сказал в суде. Пока нахожусь здесь, состояние нормальное, жизнь продолжается», — поделился он.

Футболист сказал, что услышал по телевизору о том, что глава Чечни Рамзан Кадыров готов принять его в «Ахмат», но не смог прокомментировать это.

«Пока занят текущей ситуацией, никому не пожелаю здесь оказаться», — цитирует Мамаева «Дождь».

Александр Кокорин поблагодарил Рамзана Кадырова за поддержку и сообщил, что подал заявление на посещение спортзала в СИЗО.

«Надеюсь, что в ситуации разберутся, не унываю. Утром ел кашу, пью чай. Первым делом спросил, есть ли спортзал. Написал заявление, чтобы попасть туда», — рассказал спортсмен.

Он добавил, что получил много писем и постарается всем ответить. Кроме того, футболист сказал, что сожалеет о случившемся.

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Как сообщали Юга.ру, суд Москвы 11 октября отправил под арест Павла Мамаева, Александра Кокорина и его младшего брата Кирилла, а также игрока любительской футбольной лиги Александра Протасовицкого. Молодые люди стали подозреваемыми по делу о двух драках в столице утром 8 октября. Сначала футболисты избили водителя ведущей «Первого канала», а позже в «Кофемании» устроили потасовку и напали на чиновника Минпромторга Дениса Пака. 

13 октября Рамзан Кадыров сообщил о готовности пригласить Мамаева и Кокорина в грозненский футбольный клуб «Ахмат», потому что хочет помочь им вернуться к нормальной жизни и не ждет от спортсменов «никакой звездной игры и забитых мячей».

Исправительные учреждения Павел Мамаев

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