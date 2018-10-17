Кокорин признал, что оскорблял Дениса Пака по национальному признаку
Игрок ФК «Зенит» Александр Кокорин, задержанный по делу о драках в Москве, во время очных ставок признался, что оскорблял чиновника Минпромторга Дениса Пака по национальному признаку
В московском СИЗО «Бутырка» 16 октября провели 12 очных ставок, пишет Sports.ru. Со стороны нападавших приняли участие Александр и Кирилл Кокорины, Павел Мамаев и еще один их друг. Со стороны пострадавших — чиновники Денис Пак и Сергей Гайсин, а также водитель ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой Виталий Соловчук.
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Во время очных ставок Кокорин признался, что оскорблял Пака по национальному признаку. При этом чиновник не простил Мамаева и по-прежнему выдвигает в его адрес те же обвинения, что и к остальным участникам драки.
Также в деле появилось отягчающая деталь — избиение группой лиц, а не одним человеком.
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Как сообщали Юга.ру, 11 октября суд арестовал Павла Мамаева и Александра Кокорина, а также младшего брата Кокорина Кирилла и игрока любительской футбольной лиги Александра Протасовицкого на два месяца. На следующий день Мамаева и Кокорина доставили в карантинные камеры «Бутырки».
Их подозревают в нападении на чиновников Минпромторга и избиении водителя ведущей Первого канала. Против футболистов завели уголовное дело по ст. 116 УК РФ (Побои) и ч. 2 ст. 213 УК РФ (Хулиганство).
15 октября адвокат игрока краснодарского клуба попросил суд Москвы освободить спортсмена из-под стражи и разрешить ездить на тренировки с командой.
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17 октября появилась информация о том, что Мамаев во время очной ставки с потерпевшими принес извинения и заявил о готовности возместить моральный и физический ущерб. По словам адвоката футболиста, чиновник Минпромторга Денис Пак не имеет претензий к игроку «Краснодара».
Ранее глава РФ Владимир Путин наградил Дениса Пака и Сергея Гайсина, пострадавших во время драки в кафе, медалями орденов.
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