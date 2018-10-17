Кокорин признал, что оскорблял Дениса Пака по национальному признаку

Игрок ФК «Зенит» Александр Кокорин, задержанный по делу о драках в Москве, во время очных ставок признался, что оскорблял чиновника Минпромторга Дениса Пака по национальному признаку

В московском СИЗО «Бутырка» 16 октября провели 12 очных ставок, пишет Sports.ru . Со стороны нападавших приняли участие Александр и Кирилл Кокорины, Павел Мамаев и еще один их друг. Со стороны пострадавших — чиновники Денис Пак и Сергей Гайсин, а также водитель ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой Виталий Соловчук.

Во время очных ставок Кокорин признался, что оскорблял Пака по национальному признаку. При этом чиновник не простил Мамаева и по-прежнему выдвигает в его адрес те же обвинения, что и к остальным участникам драки.

Также в деле появилось отягчающая деталь — избиение группой лиц, а не одним человеком.

Как сообщали Юга.ру, 11 октября суд арестовал Павла Мамаева и Александра Кокорина, а также младшего брата Кокорина Кирилла и игрока любительской футбольной лиги Александра Протасовицкого на два месяца. На следующий день Мамаева и Кокорина доставили в карантинные камеры «Бутырки».

Их подозревают в нападении на чиновников Минпромторга и избиении водителя ведущей Первого канала. Против футболистов завели уголовное дело по ст. 116 УК РФ (Побои) и ч. 2 ст. 213 УК РФ (Хулиганство).